Dybala e la scelta della 10: "Me l'ha proposta la Juventus, ci ho pensato due giorni"

La Joya racconta perché indossa la maglia numero 10 della Juventus e sulla Dybala-mask rivela: "E' nata dopo l'errore in Supercoppa contro il Milan".

Lunga intervista a 'Rai Sport' per Paulo Dybala che, per la prima volta, racconta com'è nato il passaggio dal numero 21 alla numero 10 della Juventus e spiega anche l'esultanza che lo ha ormai reso famoso.

"Non avevo mai chiesto la numero 10, perché portavo già la 21 che è un numero importante; però la società è venuta a chiedermelo per quello che vedevano in me, quello che rappresentavo anche per i tifosi.", rivela Dybala.

Quindi l'argentino sottolinea: "Ci ho pensato per due giorni e ne ho parlato con la mia famiglia, poi ho dato risposta positiva. So che questa maglia rappresenta tanto nella storia della Juventus“.

Riguardo alla 'Dybala-mask che la Joya esibisce dopo ogni goal invece il nuovo numero 10 bianconero spiega: "E' nata dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma in finale di Supercoppa con il Milan. Sono state le vacanze più brutte della mia vita dopo quella partita, così ho pensato: dal prossimo gol comincio a fare un'esultanza nuova. Ho pensato alla maschera, al significato: quando sbagli devi andare avanti”.

Infine Dybala confessa di avere sofferto il trasferimento da Palermo a Torino: "Quando sono arrivato i primi mesi era dura, mi mancava Palermo, lì vivevo sul mare ed era simile all'Argentina. Sono tornato un paio di volte. Ancora non conoscevo bene Torino, la gente, i posti bellissimi che ha. Sono due città bellissime, anche se molto diverse”.