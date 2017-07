Dybala al Barcellona al posto di Neymar? La Juventus fa muro: è incedibile

19:31 Condividi Chiudi

Se Neymar dovesse finire al PSG in Spagna sono sicuri che il Barcellona punterebbe su Dybala, ma dalla Juventus alzano il muro: "E' incedibile".

Paulo Dybala al Barcellona, il tormentone sta per ricominciare. Nonostante il recente rinnovo firmato dall'argentino con la Juventus, infatti, in Spagna sono sicuri che sia proprio la Joya il possibile erede di Neymar nel caso in cui quest'ultimo decidesse di lasciare la Catalogna per volare a Parigi.

D'altronde che Dybala piaccia, e pure tanto, dalle parti di Barcellona non è certo un mistero anche se per caratteristiche tecniche non sarebbe forse il sostituto ideale di Neymar ma più quello di Messi.

In ogni caso dalla Juventus, come riportano sia 'Tuttosport' che 'La Gazzetta dello Sport', sul tema Dybala in questi giorni sono piuttosto chiari: "E' incedibile".

Stavolta insomma non si tratta di prezzo. Dopo aver perso Bonucci infatti a Torino non intendono privarsi della stella argentina neppure davanti a una possibile offerta monstre, mentre viene seccamente smentita l'ipotesi di una clausola che permetterebbe a Dybala di passare al Barcellona senza troppi problemi per 110-120 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Chiare d'altronde in tal senso sono state pure le parole di Massimiliano Allegri che, durante la conferenza della vigilia proprio di Juventus-Barcellona, ha dichiarato sicuro: "Non so direttamente cosa stia succedendo al Barcellona con Neymar ed il PSG, con questa premessa non so se il Barcellona cercherà di comprare un sostituto, ma non temo di perdere Dybala. Non sono preoccupato". I tifosi bianconeri, insomma, possono dormire sonni tranquilli.