Douglas Costa via dal Bayern? Rummenigge: "Forse è meglio che resti"

Il direttore amministrativo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, non esclude la permanenza di Douglas Costa: “Deve solo tornare ai suoi livelli".

Quello di Douglas Costa è un nome che gli appassionati di calcio italiani hanno imparato a conoscere bene. Il suo nome infatti, da settimane è accostato con insistenza a quello dell’Inter e soprattutto Juventus.

L’eventuale acquisto dell’esterno brasiliano, potrebbe rappresentare uno dei grandi colpi della sessione estiva di calciomercato, a quanto pare però, al Bayern non sono ancora così certi di volersi privare di un elemento di tale valore.

Il direttore amministrativo del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, parlando al Münchner Merkur, ha spiegato: “Non sappiamo ancora se per Douglas Costa è meglio restare o meno con noi. Forse la cosa migliore è che resti, io l’ho sempre trovato un giocatore molto interessante. Tutto quello che lui deve fare è tornare agli stessi livelli della sua prima stagione con noi”.

Rummenigge è quindi pronto a considerare l’eventuale permanenza di Douglas Costa al Bayern: “Noi abbiamo un grande vantaggio: a fine stagione ci saranno i Mondiali. Tutti vogliono andarci ed è per questo motivo che nessun giocatore, in annate come queste, crea confusione”.