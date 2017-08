Douglas Costa lancia la Juventus: “Champions? Nessuno ha più possibilità”

Douglas Costa spiega la scelta fatta in sede di mercato: "La Juventus ha fatto due finali in tre anni, è la squadra che ha più voglia di vincerla".

E' uno dei grandi colpi della nuova Juventus, arrivato in Italia con la voglia di rilanciarsi dopo una stagione poco brillante al Bayern Monaco: ora Douglas Costa punta a fare all-in in casa bianconera.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Douglas Costa spiega subito perchè ha scelto Madama: "In tre anni ha giocato due finali in Europa, è la squadra che ha più voglia e più possibilità di vincere la Champions. Io voglio entrare nella storia di questo club. A un anno dal Mondiale non avrei potuto scegliere società migliore. La Juve è come il Bayern, tutti danno il massimo contro di noi. In campionato Milan e Inter si sono rinforzate, ma abbiamo i giocatori giusti per confermarci".

Secondo l'esterno brasiliano il feeling con Higuain sarà subito ottimo: "E' un campione e un grande compagno. Dovunque vado io divento in fretta il miglior amico degli attaccanti: è successo con Luiz in Ucraina e con Lewandowski al Bayern Monaco. Si vede che con me si trovano bene".

Un'ala capace di giocare sia a destra che sinistra, cambiando il proprio raggio d'azione: "Allo Shakhtar ho giocato 5 anni a destra, al Bayern con Guardiola sono stato in tutte le posizioni. Meglio a destra per tirare e a sinistra per crossare. Alex Sandro? Ci capiamo al volo, mi aiuta dentro e fuori dal campo. Io dribblo meglio di lui, ma lui difende meglio".

Il capitolo allenatori non è stato mai un problema, Douglas Costa spiega il suo rapporto con Allegri e Ancelotti: "Il mister conosce il mio potenziale e sento che ho fiducia, credo di poter rendere molto con lui. Ancelotti ha avuto poco tempo di vedermi tra convocazioni in nazionale e infortuni, non ho fatto la preparazione con lui come con Guardiola, ma siamo rimasti amici".