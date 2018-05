Douglas Costa e Dybala Show: sono loro ad accendere la Juventus

La Juventus travolge il Milan dimostrando la sua superiorità tecnica. Tra i bianconeri in cattedra Douglas Costa e Paulo Dybala.

La Juventus non si ferma mai. La compagine bianconera batte con un netto 4-0 il Milan e conquista la tredicesima Coppa Italia della sua storia, la quarta consecutiva.

Una finale, quella che si è disputata all’Olimpico, che ha visto la squadra allenata da Massimiliano Allegri dilagare nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato nel quale i meneghini erano riusciti ad opporre una buona resistenza.

I campioni d’Italia hanno cambiato marcia nella ripresa quando, e non è un caso, sono saliti in cattedra Douglas Costa e Paulo Dybala, i due uomini dell’attacco bianconero dotati di quella velocità e di quella qualità che rendono, anche nei momenti più complicati di una partita, la Vecchia Signora tanto letale quanto imprevedibile.

L'esterno brasiliano si è confermato il vero uomo in più in questo finale di stagione. Concluso il periodo di apprendimento del calcio italiano, prima si è guadagnato sempre più minuti in campo, poi si è rivelato un elementi imprescindibile. Contro il Milan si è spostato con la solita naturalezza da una fascia all’altra, mettendo in crisi prima Calabria e poi Rodriguez. Il goal arrivato al al 61’, seppur con la netta complicità di Donnarumma, è stato il giusto premio per un campione che nell’accendersi ha cambiato il volto della sua squadra.

Discorso analogo per un Dybala che pure aveva dato l’impressione di non essere entrato benissimo in campo. L’asso argentino si è preso la scena nella ripresa quando, trovata la giusta collocazione tra le linee, ha abbinato alla consueta qualità le sue straordinarie qualità balistiche. Fermato per due volte da Donnarumma, è stato lui con le sue conclusioni a scuotere la squadra. Una prestazione da giocatore ritrovato dopo le recenti critiche, una prestazione da leader visto anche quanto si è sacrificato per i suoi compagni.