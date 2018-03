Donnarumma e il Milan: "Avanti sereno, credo alla Champions"

08:45 Condividi Chiudi

Gigio Donnarumma ha parlato del suo momento e di quello del Milan: "Sono sereno e contento, il gruppo è unito e crediamo alla Champions".

L'arrivo programmato di Pepe Reina al Milan la prossima estate (lo spagnolo ha già effettuato le visite mediche) ha scatenato delle nuove tensioni tra la famiglia Donnarumma e la società rossonera.

Il futuro di Gigio appare segnato, ma il presente lo vede come protagonista di un Milan in piena rimonta per riconquistare un posto nell'Europa che conta. Obiettivo diventato quanto mai reale dall'arrivo di Gattuso in panchina.

"Al Milan ho trovato una famiglia, mi sono subito sentito a casa - ha dichiarato nel corso dell'ospitata a 'E poi c'è Cattelan', su Sky - ora stiamo andando bene, abbiamo più equilibrio, siamo più gruppo e Gattuso ci dà grande carica. Siamo più compatti e prepariamo meglio le partite.

Leggi di più Calciomercato Milan, Reina vicino: tensione tra i Donnarumma e Mirabelli

E’ una bella rincorsa, siamo lì e ci crediamo. Abbiamo il dovere di crederci e ci proveremo fino alla fine ad arrivare in Champions".

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra ha trovato la giusta coesione: "Siamo un bel gruppo, l’esultanza di ieri ne è la prova. Avevamo grande voglia di fare risultato e dimenticare la partita di giovedì contro l’Arsenal. Ci siamo riusciti, ora speriamo di andare avanti così”.

Per adesso Donnarumma non pensa a quello che accadrà al termine della stagione: "Sono sereno e contento - ha concluso - vado avanti sereno”.