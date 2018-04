Dolcetto e scherzetto: gadget del Pisa nelle uova di Pasqua del Siena

Per un errore di confezionamento alcune uova di Pasqua targate Siena avevano al suo interno gadget del Pisa: tifosi bianconeri risarciti.

Ah, la Pasqua. Il pranzo in famiglia, le uova di cioccolato, le annesse sorprese. Non proprio interessanti per tutti, anzi fastidiose. Bisogna proprio dirlo: i tifosi del Siena hanno veramente trovato una sorpresa nell'uovo di Pasqua. Assolutamente negativa, considerando la rivalità con il Pisa.

Intervento de “L’Antica Pasticceria Masoni” sulle uova di Pasqua bianconere

https://t.co/iWiqhJ45my — Robur Siena (@RoburSiena) 1 aprile 2018

Come diverse società italiane, infatti, anche la Robur Siena ha prodotto le uova con il marchio del club: peccato che giovani e vecchi tifosi della squadra, una volta aperta la confezione all'interno del cioccolato, si siano ritrovati i gadget del Pisa, altra società toscana, anch'essa militante in Serie C.

"A causa di un errore di confezionamento, alcune uova di Pasqua della Robur Siena contengono sorprese che in realtà non sono gadget della società bianconera" ha fatto sapere il club toscano. "L’Antica Pasticceria Masoni che ha prodotto le uova, si scusa per lo spiacevole inconveniente ed è pronta a risarcire i tifosi bianconeri con regali di superiore valore rispetto a quello effettivo delle sorprese".

Al posto dei colori bianconeri ecco dunque quelli nerazzurri, con portachiavi, penne e torce con il marchio del Pisa in bella vista invece di quello del Siena: più che Pasqua ai tifosi della Robur è sembrato Halloween. Dolcetto e scherzetto insieme.