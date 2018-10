DIRETTA: Italia Under 21-Belgio U21 0-1

Italia Under 21-Belgio Under 21: formazioni, goal, azioni e risultato dell'amichevole della Dacia Arena fra azzurrini e Diavoli Rossi.

92' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-1 - FINISCE QUA! Un'Italia poco precisa e anche sfortunata viene beffata dal Belgio nel finale con un gran goal di Amuzu. Palo di Valzania poco prima del fischio finale.

90' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-1 - PALO DI VALZANIA! Destro rasoterra del giocatore azzurro dal vertice dell'area, la palla si stampa sul legno.

88' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-1 - Poca qualità ora nelle giocate azzurre, il Belgio tiene bene il campo e controlla i ritmi.

85' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-1 - Di Biagio gioca anche la carta Edera per il tutto per tutto finale.

83' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-1 - GOAL DI AMUZU! Il numero 6 del Belgio salta Calabria rientrando al centro e trova un destro potente all'angolino. Scuffet immobile.

#Under21

81'| Ospiti in vantaggio grazie al potente destro dal limite di Amozu#VivoAzzurro #ItaliaBelgio🇮🇹🇧🇪 0⃣-1⃣ — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 11 ottobre 2018

81' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Cross dalla sinistra per il piatto al volo di Orsolini, che non trova però la potenza giusta.

79' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Tiro da fuori di Parigini, che non sfrutta il campo ma cerca la soluzione immediata senza fortuna.

75' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Conclusione del neo entrato Amuzu: palla fuori.

72' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Fuori anche Locatelli nell'Italia, dentro Valzania.

68' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Belgio che prova ad alzare il proprio raggio d'azione.

64' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Mandragora calcia una punizione dal limite alle stelle: poca precisione per il capitano azzurro questa sera.

60' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Cinque cambi per Di Biagio: dentro Favilli, Orsolini, Zaniolo, Bastoni e Luca Pellegrini.

57' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Sinistro di Parigini dalla distanza: palla che sfiora la traversa.

54' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Parigini ricambia il favore a Vido, che da dentro l'area non riesce a concludere con forza.

53' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Gran palla di Vido in profondità per Parigini, che da posizione defilata cerca la botta potente sul primo palo, ma manda fuori.

50' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Duro scontro aereo in area belga: ha la peggio Mancini, che perde sangue dalla testa.

49' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Italia che riprende subito con la pressione offensiva.

46' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Si riparte con il secondo tempo.

45' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Si chiude con un altro sinistro da fuori da parte di Mandragora il primo tempo della Dacia Arena. Buona Italia nelle due fasi, manca la precisione nelle conclusioni alla squadra di Di Biagio.

44' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - PALLA-GOAL PER L'ITALIA! Calabria mette a centro area un bel cross per la testa di Murgia, che tutto solo colpisce malissimo.

43' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Grande chiusura di Vanheudsen su Vido nel cuore dell'area belga: intervento provvidenziale in scivolata.

39' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Sinistro potente di Parigini dalla distanza, ma ancora una volta gli uomini di Di Biagio non trovano la porta.

37' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Sinistro a giro cercato da Mandragora, che conclude però molto alto sopra la traversa.

34' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - PALO DEL BELGIO! De Norre arriva sul fondo, il cross viene deviato da Mandragora e la palla tocca il palo. Azione rocambolesca ma molto pericolosa per la porta di Scuffet.

31' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Prolungato fraseggio azzurro nella metà campo del Belgio, che chiude però bene ogni spazio.

28' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Destro secco di Calabria dal limite: palla ancora alta.

27' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Altra buona manovra dell'Italia: Vido fa da sponda per Kean, che non riesce però a trovare l'inserimento di Parigini sul palo lontano.

24' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Il Belgio prova a farsi vedere con un sinistro alto di Schrijvers.

23' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Italia ancora in pressione nella metà campo avversaria: manca l'ultima conclusione agli azzurrini.

19' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Grande scambio sulla destra con Adjapong, che salta l'uomo e dal fondo cerca il cross basso, ma De Wolf devia in corner.

17' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Ripartenza di Lukebakio, che arriva al tiro dal limite e sfiora il palo alla sinistra di Scuffet.

14' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Buona discesa di Kean sulla sinistra: la palla arriva poi a Locatelli, che calcia in curva.

10' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Grande discesa di Parigini sulla sinistra: Vido prova una prima conclusione, poi lo stesso Parigini cerca il destro sul primo palo ma spedisce fuori.

9' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Schrijvers controlla in area e viene murato al momento della conclusione.

8' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Destro potente di Parigini da fuori: l'esterno azzurro non trova lo specchio della porta.

6' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Ottima pressione operata dagli azzurrini in questi primi minuti di gioco.

4' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Prima conclusione di Kean: soluzione centrale di destro e comoda presa per De Wolf.

3' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Primo colpo di testa tentato da Romagna su calcio d'angolo, palla sul fondo.

1' ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 0-0 - Tutto pronto, si parte.

ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 - Squadre in campo per gli inni nazionali.

ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21, LE FORMAZIONI UFFICIALI - Belgio Under 21 (4-3-3): De Wolf; Cools, Vanheudsen, Faes, De Norre; De Sart, Schrijvers S., Heynen; Lukebakio, Leya, Ngoi.

ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21, LE FORMAZIONI UFFICIALI - Italia Under 21 (4-3-3): Scuffet; Adjapong, Mancini, Romagna, Calabria; Mandragora, Locatelli, Murgia; Parigini, Vido, Kean.

ITALIA UNDER 21-BELGIO UNDER 21 : Amichevole di lusso per gli azzurrini di Di Biagio alla Dacia Arena di Udine contro i pari età del Belgio, formazione di buon livello con tanti talenti in campo.