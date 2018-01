Diretta Calciomercato: ultime notizie

18:05 Condividi Chiudi

Calciomercato invernale, le ultime notizie in diretta su Goal.com.

19:55 | UFFICIALE - DE JONG AL MAINZ

Deal @NDJ_Official hat bei #Mainz05 einen bis zum Sommer 2018 datierten Vertrag unterschrieben. Herzlich Willkommen Nigel!

Mehr Infos in Kürze auf https://t.co/nsxvGm6sq3 pic.twitter.com/jb8Sh2E8ms — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 5 gennaio 2018

19:38 | UFFICIALE - OLYMPIACOS, OSCAR GARCIA ALLENATORE

18:59 | UFFICIALE - L.A. GALAXY, TORNA 'BAGGIO' HUSIDIC

18:46 | UFFICIALE - ULISSES GARCIA AL NORIMBERGA

18:34 | INTER E MILAN SU DEMBELÉ

Secondo 'Sky Sports', Inter e Milan avrebbero messo gli occhi su Moussa Dembelé del Tottenham. Il centrocampista è stato limitato dagli infortuni negli ultimi mesi. Anche se appare difficile che possa lasciare Londra a gennaio, gli Spurs avrebbero individuato in Geoffrey Kondogbia il possibile sostituto nel caso in cui il belga, che entra nell'ultimo anno e mezzo di contratto, dovesse partire.

La Juventus ha reso note le cifre economiche del prestito di Marko Pjaca allo Schalke 04: Madama incasserà 800 mila euro suddivisi in due rate, ma il corrispettivo potrebbe salire di ulteriori 200 mila euro se il calciatore raggiungerà determinati obiettivi sportivi entro il 30 giugno.

17:37 | UFFICIALE - MAZAN AL CELTA VIGO

¡FICHAJE!



Robert #Mazan , lateral zurdo internacional con Eslovaquia, refuerzo de presente y futuro para la defensa del #Celta . Vestirá la celeste hasta junio de 2022.



https://t.co/Vexh7PTB7V #BenvidoMazan pic.twitter.com/bWHzSvEjZ2 — RC Celta (@RCCelta) 5 gennaio 2018

17:24 | UFFICIALE - UDINESE, HALLBERGS RESTA AL KALMAR

Idag blev det klart att Melker Hallbergs lånekontrakt med Kalmar FF förlängs över säsongen 2018! pic.twitter.com/n4QFSLwOWB — Kalmar FF (@KalmarFF) 5 gennaio 2018

Breaking : We are delighted to announce that @sneijder101010 will join Al Gharafa Sports Club. pic.twitter.com/7DV4nIRmZi — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 5 gennaio 2018

16:55 | UFFICIALE - OCHS DALL'HOFFENHEIM AL BOCHUM

SEE YOU SOON, OCHSI! #TSG have loaned out Philipp #Ochs to @VfLBochum1848eV until 30th June 2018. "He will be in the right hands to continue his development until he returns to us in June", says TSG's director of football Alexander #Rosen https://t.co/pGlptKOvFc . pic.twitter.com/WtPTAvU40I — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 5 gennaio 2018

16:45 | UFFICIALE - CHIEVO, GATTO ALL'ALESSANDRIA

L'Alessandria ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Chievo Verona del centrocampista Emanuele Gatto, classe 1994, che nella prima parte di stagione ha giocato sempre in Serie C con il Santarcangelo.

16:33 | ZIGANDA: "KEPA ALLE VISITE COL REAL? NON SO"

Il tecnico dell'Athletic Bilbao, José Angel Ziganda, non conferma il passaggio di Kepa Arrizabalaga al Real Madrid: "Non so abbia sostenuto le visite mediche con i Blancos" , ha dichiarato in conferenza stampa.

16:19 | UFFICIALE - GALATASARAY, RESCINDE DE JONG

16:09 | TERNANA, PRESO RIGIONE DAL CHIEVO

La Ternana, secondo quanto riporta 'Sky Sport', ha chiuso la trattativa con il Chievo Verona per il difensore centrale classe 1991 Michele Rigione, che nella prima parte di stagione ha giocato sempre in Serie B con il Cesena.

Benfica e Roma al lavoro per il trasferimento di Bruno Peres in Portogallo: i giallorossi puntano al prestito oneroso con obbligo di riscatto a 9 milioni. Vrsaljko piace ma è complicato

Juventus e Atalanta valutano il futuro di Riccardo Orsolini: come appreso da Goal, per l'esterno offensivo ci sono richieste da Verona, Sassuolo e Bologna. La decisione finale arriverà nei prossimi giorni.

Simone Inzaghi, in conferenza stampa, prova a trattenere De Vrij alla Lazio: "Mi auguro continui con noi, - ha detto - è un grande giocatore".

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport', l'a.d. della Juventus, Beppe Marotta, ha parlato del futuro di Alex Sandro: "Sappiamo dell'interesse di grandi club, - ha detto - ma al momento non abbiamo in piedi nessuna trattativa".

14:38 | CROTONE, CHIESTO GONZALEZ AL VERONA

Il Crotone intende regalare qualche rinforzo a Walter Zenga per centrare la salvezza: i Pitagorici, secondo 'Sky Sport', hanno chiesto al Verona il difensore uruguayano Alejandro Gonzalez.

14:26 | BARKLEY AD UN PASSO DAL CHELSEA

Il Chelsea è pronto a piazzare un colpo per il centrocampo. Ross Barkley avrebbe infatti già svolto le visite mediche con i Blues nelle scorse ore e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità del buon esito della trattativa con l’Everton.

Carlos Tevez sembra realmente ad un passo dal ritorno al Boca Juniors. L’attaccante argentino sta trattando la rescissione con lo Shanghai Shenhua. Nel caso in cui venga trovata un’intesa, potrebbe firmare già entro fine settimana il biennale che lo legherà nuovamente agli Xeneizes.

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha commentato le voci legate ai possibili movimenti di mercato del club rossonero: “La società sa che per me siamo a posto così. Il mio mercato è ottenere il massimo da chi ho a disposizione. Sono sicuro che non faremo nulla. Non so da dove siano usciti certi nomi”.

Walter Mazzarri potrebbe ritrovarsi al Torino due suoi ex giocatori di proprietà del Watford: il centrocampista Capoue e l'attaccante Okaka.

Roberto Donadoni non ha intenzione di rinunciare a Simone Verdi: "L'interesse delle big deve essere uno stimolo e non una distrazione, poi è ovvio che un calciatore punti sempre a migliorarsi nel corso della sua carriera. Io però penso di tenermelo stretto. Dzemaili? Dal punto di vista tecnico non si discute, non so come andrà a finire questa vicenda".

Billong in giallorosso. Bienvenu Jean Claude https://t.co/4vfuD7W9pt — Benevento Calcio (@bncalcio) 5 gennaio 2018

12:30 | LAZIO, SORPASSO PER BADELJ?

'Il Corriere della Sera' parla di un possibile e decisivo inserimento della Lazio nella corsa a Milan Badelj, in scadenza di contratto con la Fiorentina il prossimo giugno: l'obiettivo dei biancocelesti è quello di anticipare i tempi ed assicurarsi il croato già a gennaio, superando così la concorrenza di Roma, Milan e Siviglia.

12:15 | CROTONE, AVANZA RICCI

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per il ruolo di nuovo attaccante del Crotone il favorito sembra essere ora Ricci, chiuso da Lapadula e Pandev al Genoa.

12:02 | IACHINI: "IN DIFESA MANCA QUALCOSA"

Il tecnico del Sassuolo, Giuseppe Iachini, non esclude qualche arrivo in difesa: "L'infortunio di Letschert e l'addio di Cannavaro ci hanno messo in difficoltà, se dovesse esserci qualche opportunità qualcosa potremmo fare".

11:56 | BENEVENTO, SPUNTA MORLEO

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il nuovo terzino del Benevento potrebbe essere Archimede Morleo, in forza al Bari. Molto più complicata la pista che porta a Biraschi, che il Genoa non vuole cedere.

11:42 | VERONA, ATTACCANTE CERCASI

Il Verona è alla ricerca di un nuovo attaccante: corsa a quattro tra Matos, Petkovic, Orsolini e Boyé. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

11:25 | CHIEVO, PERICA NEL MIRINO

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', tra i candidati per l'eventuale sostituzione di Inglese c'è Perica dell'Udinese, più defilato Matri. I veneti seguono anche Kurtic per il centrocampo.

11:10 | VERONA, ALBERTAZZI LIBERO

Michelangelo Albertazzi si è ufficialmente svincolato dal Verona contro cui ha vinto una causa che obbligherà il club veneto a pagargli 144mila euro.

10:56 | SPARTA PRAGA, TAGLIATO BIABIANY

Jonathan Biabiany non parteciperà al ritiro invernale dello Sparta Praga, così come Janko e Mandjec: un bel problema per l'Inter che, con ogni probabilità, si ritroverà l'esterno francese ai nastri di partenza della prossima stagione.

10:44 | BOLOGNA, MAIETTA ADDIO

'La Gazzetta dello Sport' rivela di un possibile addio di Domenico Maietta al Bologna: su di lui Verona ed Empoli. In Emilia può tornare Dzemaili, Palacio richiesto dal Racing Avellaneda.

Il 25enne terzino dell'Atletico Madrid è un nome datato sul taccuino della dirigenza bianconera: ma fino a giugno rimarrà in Spagna.

L'Inter potrebbe avere nell'ex Coutinho un alleato in merito a Deulofeu, sempre più lontano dal Barcellona in caso di arrivo del brasiliano. Contatti con l'Atalanta per Cristante.

10:04 | NAINGGOLAN, TENTAZIONE CINESE?

La 'Gazzetta dello Sport' rivela che sul 'Ninja' è pronto a fiondarsi il ricco Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro: pronti una quarantina di milioni, ma è difficile che il giocatore abbia intenzione di trasferirsi in Cina, così come la cifra è inferiore alla valutazione che la Roma dà di Nainggolan.

09:57 | ROMA SU BARELLA

La Roma è tra le pretendenti per Nicolò Barella, gioiello del Cagliari fresco di rinnovo. Un interesse, svela il 'Corriere dello Sport', che sarebbe stato al centro del colloquio tra il suo agente Beltrami e il Ds giallorosso Monchi a Trigoria. Sul giovane centrocampista ci sono da tempo anche Juventus e Inter.

09:45 | UFFICIALE - ZARATE AL VELEZ

Mauro Zárate llegó a un acuerdo y será jugador de Vélez hasta final de la Superliga 17/18. El delantero, de 30 años, llega a préstamo e iniciará así su tercer ciclo en el club. En los próximos días se sumará a la pretemporada. ¡Bienvenido a casa, Mauro! pic.twitter.com/AUYHIcvJjK — Vélez Sarsfield (@Velez) 4 gennaio 2018

09:38 | SAMP, PISTA VIVIANI

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Federico Viviani sarebbe finito nei radar della Sampdoria che potrebbe tentare l'affondo decisivo questa estate (piace anche alla Fiorentina). Per la difesa piace Mbabu dello Young Boys.

09:24 | GENOA, CACCIA A UN CENTROCAMPISTA

Dopo aver sondato Acquah, il Genoa avrebbe espresso il proprio interesse per Taider del Bologna ed Hiljemark del Panathinaikos. Per il ruolo di portiere spunta la candidatura di Skorupski, operazione fattibile in estate qualora Perin dovesse dire addio. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

09:13 | SPAL, OCCHI SU BJARNASON

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel mirino della SPAL sarebbe finito l'ex Pescara Birkir Bjarnason, attualmente all'Aston Villa in Inghilterra. Per la difesa occhio a Capuano del Cagliari ed Ely dell'Alaves.

08:58 | MILAN SU AUGUSTINSSON

Nuovo profilo per il calciomercato del Milan: piace Ludwig Augustinsson, terzino sinistro del Werder Brema. Il Boca su Gomez: "Chiusura vicina".

08:48 | FIORENTINA, SALIBUR NEL MIRINO

Come riportato da 'Sky Sport', la Fiorentina sarebbe interessata a Yannis Salibur, esterno d'attacco di 26 anni in forza al Guingamp: il suo contratto con il club francese scadrà il prossimo 30 giugno.

08:32 | BENEVENTO, RINFORZI DALLA TURCHIA?

Il Benevento prosegue la sua campagna rafforzamenti: accordo con l'attaccante Cheick Diabaté, manca quello con l'Osmanlispor. Occhi anche sull'esterno Bongonda del Trabzonsport. Lo riporta 'Sky Sport'.

Il Napoli continua il pressing su Simone Verdi ma non molla nemmeno Amato Ciciretti. Per il ruolo di terzino spunta Aleix Vidal.

GIOVEDÌ 4 GENNAIO

23:59 | GALATASARAY-EVRA, C'E' LA TRATTATIVA

Come riportato da 'Sky Sport', il Galatasaray ha già avviato i contatti con Patrice Evra, squalificato nelle competizioni europee con il Marsiglia.

23:55 | EMRE CAN-JUVENTUS A GIUGNO

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport', Emre Can ha detto sì alla Juventus per il mercato di giugno: il giocatore è ormai bloccato dai bianconeri, difficile il trasferimento per gennaio.

23:52 | CAGLIARI, ACCORDO PER CALDIROLA

Secondo 'Sky Sport', il Cagliari ha raggiunto l'accordo con il Werder Brema per Luca Caldirola, che quindi tornerebbe in Italia.

23:45 | BENFICA IN POLE PER BRUNO PERES

La Roma pensa alle cessioni e tratta Bruno Peres con il Benfica: secondo 'Sky Sport' la trattativa è in corso con il club portoghese sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni più bonus.

23:30 | BENEVENTO, CHIESTO DJURICIC ALLA SAMP

Filip Djuricic è finito nella lista del Benevento, molto attivo in questa finestra di mercato invernale: secondo 'Sky Sport' il club campano è interessato al giocatore serbo.

23:29 | CHIEVO, SONDAGGIO PER PERICA

Secondo 'Sky Sport' il Chievo cerca rinforzi in avanti per gennaio: nel mirino della dirigenza è finito Stipe Perica, chiuso all'Udinese.

23:17 | MILAN SUI BABY LINCOLN E MARONI

Come riferisce 'Sky Sport', il Milan sta monitorando due giovani talenti in Sudamerica: piacciono il classe 2000 Lincoln, attaccante del Flamengo, e il trequartista del Boca Juniors Maroni, classe '99.

22:59 | WEST HAM, OCCHI SU SCHIATTARELLA

Secondo 'Sky Sport', il West Ham ha mandato alcuni osservatori in casa SPAL per seguire da vicino Vicari e soprattutto Pasquale Schiattarella.

22:20 | TORREIRA: "SONO FELICE ALLA SAMP"

Ai microfoni di 'Radio 1010 AM', Lucas Torreira ribadisce la sua volontà: "Ho un contratto molto lungo e sono molto felice alla Sampdoria".

20:52 | PJACA: "RESTO FINO A GIUGNO, POI VEDREMO"

Prime parole da giocatore dello Schalke 04 per Marko Pjaca: "L'operazione è fino a giugno, ma ne riparleremo ancora".

Comunicato del club interessato al talento viola: "Il Vitorul annuncia pubblicamente che il 30 dicembre 2017 ha presentato formalmente alla Fiorentina, attraverso il direttore sportivo, Pantaleo Corvino, un’offerta per il giocatore Ianis Hagi pari alla stessa somma versata al nostro club".

19:23 | UFFICIALE - MAVROPANOS ALL'ARSENAL

Welcome to Arsenal, Konstantinos https://t.co/riLPiqxyX4 — Arsenal FC (@Arsenal) 4 gennaio 2018

Medizincheck bestanden: @marko_pjaca20 wird Schalker. Vertrag wird in Kürze unterschrieben. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) 4 gennaio 2018

18:48 | GIL DIAS: "VOGLIO ESSERE RISCATTATO"

L'esterno della Fiorentina intervistato da 'O'Jogo': "Spero di essere riscattato, continuerò a lavorare per trovare continuità".

18:31 | MOURINHO: "VOGLIO RESTARE ALLO UNITED"

In conferenza stampa Josè Mourinho ribadisce la sua volontà: "Non ho alcuna intenzione di partire, andrò via quando il club vorrà privarsi di me. Il rinnovo dipende dal club" .

18:20 | COURTOIS: "RINNOVO PRONTO CON IL CHELSEA"

Thibaut Courtois parla del suo rinnovo contrattuale al 'London Evening Standard': "La trattativa è chiusa, sono felice al Chelsea. Non mi sono mai lasciato distrarre dalle voci".

Robert Prosinecki è stato nominato nuovo commissario tecnico della Bosnia. L'ex Real Madrid è reduce dall'avventura sulla panchina dell'Azerbaijan.

17:25 | SIRENE INGLESI PER DE MAIO

Secondo 'Il Corriere di Bologna', sia Stoke City che Crystal Palace avrebbero fatto un sondaggio per Sebastian De Maio.

17:09 | CHIEVO, INGLESE CONVOCATO

Roberto Inglese figura tra i convocati del Chievo per il match contro l'Udinese: slitta ulteriormente il suo approdo al Napoli, possibile addirittura che il trasferimento possa completarsi soltanto in estate.

16:55 | PALOMBI VERSO LA SALERNITANA

Come riportato da 'Sky Sport', il futuro di Simone Palombi potrebbe essere alla Salernitana: il giovane della Lazio piace molto a Colantuono che potrebbe essere accontentato da Lotito, patron di entrambi i club.

L'Inter starebbe pensando di anticipare l'arrivo di Alessandro Bastoni, attualmente in prestito all'Atalanta dove però non sta trovando spazio.

16:22 | CROTONE, OCCHI SU PINAMONTI

Il Crotone potrebbe pescare in casa Inter per puntellare l'attacco: piace il baby Andrea Pinamonti, chiuso da Icardi ed Eder in nerazzurro. A riportarlo è 'Tuttosport'.

16:10 | JUVE, KASTANOS AL GETAFE?

Secondo 'Tuttosport' potrebbe già finire l'esperienza allo Zulte Waregem di Grigoris Kastanos, in procinto di tornare alla Juventus: sulle tracce del cipriota ci sarebbe però il Getafe.

16:00 | PIOLI: "PROVEREMO A MIGLIORARCI"

Stefano Pioli apre a nuovi rinforzi per la sua Fiorentina: "Proveremo a migliorare la rosa se ci saranno occasioni: io comunque ho fiducia nei ragazzi che alleno attualmente".

Luciano Spalletti evita di illudere i tifosi dell'Inter: "Non sarà un mercato scintillante con grandi nomi. Pastore e Mkhitaryan? Per loro servono 30-40 milioni e a me hanno detto che tutti questi soldi non possiamo spenderli".

15:03 | EVERTON, È FATTA PER TOSUN

Secondo 'Sky Sports' l'Everton avrebbe raggiunto l'accordo col Besiktas per il trasferimento del bomber Cenk Tosun in Inghilterra: ai turchi 30 milioni di euro.

14:56 | UFFICIALE - VIETTO AL VALENCIA

Walter Mazzarri allenatore del Torino: il tecnico dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 4 gennaio 2018

14:42 | TORINO, SUMMIT PER LOCATELLI

Secondo 'Tuttosport', per il giorno dell'Epifania sarebbe previsto un incontro tra Milan e Torino per discutere di Manuel Locatelli, giovane centrocampista che tanto piace ai granata.

14:26 | GASPAR: "MERCATO? NON CI PENSO"

Ai microfoni di 'O' Jogo', Bruno Gaspar confessa qualche suo malumore: "Sono venuto alla Fiorentina per giocare titolare, questo è risaputo. Preferisco non pensare al mercato".

14:13 | LAXALT PIACE AL GALATASARAY

Nonostante il rinnovo del contratto fino al 2022, Diego Laxalt potrebbe lasciare il Genoa: secondo 'Il Secolo XIX' piace molto al Galatasaray che avrebbe già effettuato un sondaggio.

Come riportato da 'Sky Sport', raggiunto un accordo totale tra il Torino e Mazzarri: firma in corso, sarà l'ex Inter il nuovo tecnico granata.

13:55 | GENOA, OBIETTIVO ACQUAH

Afriyie Acquah è entrato nei radar del Genoa: piace a Ballardini ed al Torino non sta trovando molto spazio. Lo riporta 'Il Secolo XIX'.

13:40 | FOGGIA, IDEA LONGO

Secondo 'La Gazzetta del Mezzogiorno', il Foggia starebbe pensando a Samuele Longo del Tenerife come rinforzo per il reparto avanzato.

E' praticamente fatta per il passaggio di Philippe Coutinho al Barcellona: al Liverpool andranno 150 milioni di euro, compresi 40 di bonus.

12:58 | JAMES RODRIGUEZ: "RESTO AL BAYERN"

In un'intervista a 'Kicker', James Rodriguez assicura: "Resterò qui, il mio presente è al Bayern e a Monaco mi trovo bene. Non prenderò in considerazione altre possibilità".

12:46 | CAGLIARI, ACCORDO PER MAXI OLIVEIRA

Probabile approdo in Sardegna per Maxi Oliveira della Fiorentina: secondo 'La Nazione' c'è l'accordo fra il club viola e il Cagliari per il giocatore. Le due società nel summit avrebbero parlato anche del colombiano Carlos Sanchez.

12:27 | BOCA, CHIESTO GOMEZ AL MILAN

Il Boca Juniors, secondo quanto riporta 'Sky Sport', ha chiesto il prestito del difensore Gustavo Gomez al Milan con diritto di riscatto. Gli xeneizes attendono la risposta dei rossoneri, che la scorsa estate avevano detto no alla stessa formula, ma la situazione nel frattempo potrebbe essere cambiata.

12:14 | FIORENTINA, PIACE BRADARIC DELL'HAJDUK

La Fiorentina, secondo 'Il Corriere dello Sport', ha messo gli occhi su Filip Bradaric, centrocampista di quasi 26 anni in forza all'Hajduk di Spalato.

Diego Forlan torna in pista: a 38 anni suonati l'attaccante uruguayano, che in Italia ha indossato la maglia dell'Inter, ha firmato un contratto con il Kitchee SC di Honk Hong.

11:35 | VIGORITO: "IL NAPOLI TRATTA CICIRETTI"

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', rivela: "Ho ricevuto la notifica del Napoli per poter parlare e trattare con il nostro calciatore Amato Ciciretti. È possibile che vogliano tesserarlo a parametro zero per giugno, ma non escludo che possa arrivare una proposta già per gennaio".

11:23 | MILAN, IDEE RAFINHA E WALCOTT

Secondo 'Tuttosport', il Milan starebbe valutando un possibile colpo 'low cost' dal Barcellona: nel mirino Rafinha, che non trova spazio con Valverde. Ai rossoneri, secondo 'Il Corriere dello Sport', si sarebbe invece proposto Theo Walcott, sempre più ai margini dell'Arsenal, con cui quest'anno ha collezionato appena 4 presenze in Premier League.

11:15 | BARÇA, INTER VIGILE SU DEULOFEU

Colpo Gerard Deulofeu possibile per l'Inter: il giocatore è sempre più ai margini del Barcellona, che non l'ha convocato per la sfida di Coppa del Re contro il Levante. I nerazzurri, secondo 'Il Corriere dello Sport', osservano gli sviluppi della situazione, pronti a piazzare l'affondo, viste le difficoltà oggettive dell'affare Mkhitaryan.

11:05 | TORINO, MAZZARRI FINO AL 2020

Il Torino continua a lavorare per trovare l'accordo definitivo con Walter Mazzarri: nuovi contatti previsti in mattinata, il tecnico livornese secondo 'Sky Sport' dovrebbe firmare un contratto fino al 2020.

10:57 | UFFICIALE - SAMP, ARRIVANO 3 GIOVANI

La Sampdoria ha depositato in Lega i contratti di 3 giovani calciatori che saranno aggregati alla Primavera: dall'Espinho arrivano a titolo definitivo Amado e Obrega, dall'FK Mladost Stjepovic Ognjen.

10:50 | ROMA, BRUNO PERES IN PARTENZA

Calciomercato in uscita per la Roma: Bruno Peres potrebbe lasciare i giallorossi a gennaio. Per il brasiliano secondo 'Il Corriere dello Sport' c'è un sondaggio del Galatasaray. L'eventuale cessione permetterebbe alla Roma di tagliare sull'ingaggio del giocatore (1,8 milioni annui fino al 2021).

10:36 | EVERTON, IN ARRIVO TOSUN

Il presidente del Besiktas, Fikret Orman, intervistato da 'BeIN Sports' ha confermato: "Il trasferimento all'Everton di Tosun non è ancora stato completato, ma siamo in dirittura d'arrivo".

Marko Pjaca è sempre più vicino al passaggio in prestito secco allo Schalke 04. Il club tedesco ha annunciato di aver raggiunto "un accordo verbale" con la Juventus, precisando che i documenti sono stati firmati e devono essere soltanto formalizzati e depositati.

09:57 | SPAL, SI SPINGE PER BONIFAZI E TONELLI

La SPAL cerca rinforzi in difesa: secondo 'La Nuova Ferrara' gli emiliani stanno accelerando nelle ultime ore per 2 obiettivi: Kevin Bonifazi del Torino (già ex biancazzurro) e Lorenzo Tonelli, in uscita dal Napoli.

Il Napoli si è inserito su Matteo Politano del Sassuolo: è duello con l'Inter e secondo 'Sky Sport' i partenopei sarebbe disposti ad acquistare subito il cartellino. Intanto cresce l'attesa per in confronto diretto con Simone Verdi del Bologna, dopo l'intesa di massima raggiunta con gli emiliani.

Il Torino, secondo 'Sky Sport', ha avviato i contatti con Walter Mazzarri per la successione a Sinisa Mihajlovic. Il club granata prova a trovare l'accordo definitivo.

09:04 | UDINESE, IDEA TAROLLI PER LA PORTA

L'Udinese guarda in casa Foggia: secondo 'Sky Sport' il club friulano è interessato al giovane portiere rossonero Stefano Tarolli.

08:42 | CROTONE, CRISETIG A UN PASSO

Il Crotone, secondo 'Sky Sport', riabbraccerà nelle prossime ore il centrocampista Lorenzo Crisetig: il giocatore ha collezionato appena 3 presenze con il Bologna nella prima parte della stagione.

08:30 | SASSUOLO, PIACCIONO PALETTA E CISCO

Sembra essere corsa a due in casa Sassuolo per rimpiazzare in rosa Paolo Cannavaro: secondo 'Sky Sport' in pole position c'è Gabriel Paletta del Milan, ma piace anche il giovane Varnier del Cittadella. Davanti nel mirino Cisco del Padova, seguito anche dalla Juventus.

08:15 | BARÇA-COUTINHO, SI CHIUDE

Secondo quanto riporta 'El Mundo Deportivo', sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa fra il Barcellona e il Liverpool per il trasferimento di Philippe Coutinho in blaugrana.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Torino ha sollevato dal suo incarico il tecnico Sinisa Mihajlovic dopo il ko nel derby di Coppa Italia. In attesa dell'ufficialità, scatta già il toto-panchina: Mazzarri in pole position.

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO