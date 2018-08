DIRETTA: Atalanta-Copenaghen

Dopo aver superato due turni preliminari, l'Atalanta è pronta all'ultimo ostacolo: contro l'esperto Copenaghen in palio i gruppi di Europa League.

47' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - DENTRO ZAPATA - Viste le tante occasioni non sfruttate nella prima frazione, Gasperini ha deciso di inserire Duvan Zapata la posto di Pasalic.

46' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - INIZIO SECONDO TEMPO

45' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - FINE PRIMO TEMPO - Si chiude la prima frazione al Mapei: tantissime occasioni per la squadra di Gasperini, ma risultato ancora sullo zero a zero.

44' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - Stavolta Barrow non è in fuorigioco, ma il colpo di testa è respinto dall'insuperabile Joronen.

42' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - Punizione da posizione decentrata di Skov, libera Gosens.

39' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - Ci prova anche Hateboer dopo l'ottimo inserimento dalla destra, alta.

36' ATALANTA-COPENGHEN 0-0 - Ennesimo offside fischiato a Barrow, continuamente sul filo del fuorigioco.

32' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Annullato un goal al team Gasperini: rete di Gomez, ma Barrow era in fuorigioco.

31' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Gomez apre sulla destra per Barrow, fuorigioco del talento atalantino. Giusto.

29' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Gollini fin qui inoperoso, ottima prestazione della retroguardia bergamasca.

26' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Ora la squadra di Solbakken ha trovato la quadratura e rischia pochissimo.

22' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Momentaneamente in dieci i danesi, Zeca zoppica ma continuerà il match.

19' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Ora ci prova anche il Copenaghen, ma la conclusione di N'Doye è alta.

16' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0, PAPU GOMEZ AD UN PASSO DAL GOAL - Grande rraseggio al limite, destro dell'argentino che termina alto di un niente.

14' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Missile di Freuler da fuori area, Joronen para con qualche difficoltà prima che liberi la difesa.

10' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Ci prova anche Barrow, Joronen abbranca la sfera in due tempi prima di rilanciare l'azione.

7' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - BOMBA di Pasalic dal limite, Joronen mette in angolo il sinistro dell'ex milanista.

5' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Papu Gomez vede il portiere avversario fuori dai pali e prova la maglia da metà campo: Joronen recupera in tempo.

4' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - La squadra danese non riesce ad uscira dalla propria metà campo, Dea in totale controllo fin qui.

2' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0 - Subito aggressiva l'Atalanta, Barrow prende palla ed entra in area con dribbling e controdribbling: la difesa danese si salva al momento della conclusione.

1' ATALANTA-COPENAGHEN 0-0, INIZIA IL MATCH - Fischio d'inizio al Mapei Stadium.

ATALANTA-COPENAGHEN, TURNOVER - In vista della dura gara di campionato contro la Roma, Gasperini ha optato per Zapata, Berisha e Djimsiti fuori dagli undici iniziali.

ATALANTA-COPENAGHEN, PRECEDENTI - Nelle otto gare tra il club danese e quelli italiani, sono arrivate sei vittorie da parte di Milan, Lazio, Juventus e Torino. Un successo contro i biancocelesti e un pari contro i bianconeri.

ATALANTA-COPENAGHEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI - COPENAGHEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fischer; N’Doye, Sotiriu

ATALANTA-COPENAGHEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI - ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow

