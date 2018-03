Diego Costa 'cancella' Conte: via il nome dalla formazione

Diego Costa non ha ancora perdonato Antonio Conte dopo il suo addio al Chelsea. L’attaccante ha cancellato il nome del tecnico sul suo Instagram.

Quello tra Diego Costa ed Antonio Conte è evidentemente un rapporto che si è deteriorato in maniera definitiva. L’addio ‘forzato’ dell’attaccante al Chelsea, ha lasciato dietro di se uno strascico che, evidentemente è più lungo di quanto si potesse immaginare.

Sebbene con i suoi goal e le sue prestazioni sia stato decisivo per la conquista della scorsa Premier League, Diego Costa non è mai entrato nelle grazie del tecnico italiano tanto che, le scorsa estate, prima di finire fuori rosa, rilasciò parole che fecero scalpore in tutto il mondo: “Non volevo andarmene, ero felice al Chelsea. Ma quando l'allenatore non ti vuole devi solo andare via. Conte mi ha liquidato con un sms, le cose invece bisognerebbe dirle in faccia”.

Diego Costa, a gennaio è tornato a titolo definitivo all’Atletico Madrid, anche dalla Spagna continua a seguire ancora le vicende del ‘suo’ Chelsea e, di conseguenza, anche quelle di Antonio Conte.

Prima della partita di Champions League che ha visto i Blues impegnati sul campo del Barcellona, l’attaccante, attraverso il proprio profilo Instagram, ha pubblicato una ’storia’ con una foto della formazione iniziale del Chelsea. Sin qui nulla di strano, se non fosse per un particolare che non è sfuggito ai più.

Diego Costa infatti, ha eliminato il nome di Antonio Conte. Sotto la dicitura ‘Coach’ quindi, ha fatto bella mostra di se solo una spessa linea bianca.

La sensazione è quindi quella che i due, nel corso degli ultimi mesi, non abbiano avuto occasioni e voglia di chiarirsi.