Di Maria all'Inter? Il 'Fideo' piace ma per ora è solo un'idea

07:52 Condividi Chiudi

Angel Di Maria è finito nel mirino dell'Inter: il suo arrivo è difficile ma non impossibile, bisognerà prima risolvere il rebus allenatore.

La stagione dell'Inter è ormai andata: i nerazzurri hanno pochissime opportunità di conquistare il sesto posto valevole per i preliminari di Europa League e la testa sembra essere solo alla prossima stagione che dovrà segnare il definitivo riscatto.

Per tornare competitivi come un tempo servirà un mercato oculato ed all'altezza, con dei nomi in grado di far sognare i tifosi nerazzurri: uno di questi è Angel Di Maria, attaccante esterno del PSG e della Nazionale Argentina.

L'ex Benfica è finito nelle mire dei nerazzurri ed è seguito dal potentissimo procuratore Jorge Mendes, che ha avuto recentemente un incontro con Ausilio con cui ha parlato anche di un altro suo assistito, Pepe, vicino a diventare un nuovo giocatore interista dopo che si sarà liberato a parametro zero dal Real Madrid il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Di Maria può essere effettivamente un'idea del club di Corso Vittorio Emanuele, seppur di difficile concretizzazione in virtù di costi elevati dell'operazione e problemi relativi al Fair Play Finanziario.

Prima di tutto però dovrà essere sciolto il nodo allenatore: sarà lui infatti ad avere voce in capitolo sul mercato ed anche sullo stesso Di Maria qualora l'interesse nerazzurro sia effettivamente reale. I tifosi interisti sognano, ma con cautela.