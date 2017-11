Di Francesco voleva la Roma: ha detto no a Zenit, Monaco e Valencia

Eusebio Di Francesco in estate ha fortemente voluto la panchina della Roma: no alle ricche proposte di Zenit, Monaco e Valencia.

Eusebio Di Francesco ha conquistato la Roma. Dopo qualche scetticismo iniziale sono bastati pochi mesi all'ex tecnico del Sassuolo per fare ricredere tutti e prendersi gli applausi scroscianti dell'Olimpico.

Un sogno che si realizza per Di Francesco, che da giocatore aveva indossato la maglia giallorossa vincendo lo Scudetto del 2001, e in estate ha fortemente voluto la panchina della Roma.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti Di Francesco pur di allenare i giallorossi ha rifiutato offerte più ricche rispetto a quella della Roma.

In particolare a farsi avanti sarebbero state Zenit, Monaco e Valencia con i russi pronti a mettere sul piatto un triennale da quattro milioni di euro netti all'anno più vari benefit.

Non abbastanza per convincere Di Francesco che, come detto, ha risposto no pure a Monaco e Valencia che si erano interessate a lui senza fortuna. Una scelta di cuore: prima la Roma.