Di Francesco verso Roma-Lazio: "Per Nainggolan decideremo venerdì"

L'allenatore della Roma parla ai microfoni di 'Premium Sport': "Peccato per la sosta, eravamo lanciati. Il derby fa tremare le gambe a tutti".

La Roma ha cominciato la stagione forse sorprendendo tutti i tifosi giallorossi, che avevano accolto con un po' di scetticismo l'arrivo di Eusebio Di Francesco. Ma le prestazioni dell'ex tecnico del Sassuolo, soprattutto in Champions League, hanno convinto davvero tutti.

Ai microfoni di 'Premium Sport', Di Francesco ha parlato così di questo momento stagionale: "La Roma era in crescita, questa sosta è un peccato, speriamo di ricominciare da dove abbiamo lasciato. La pausa delle nazionali non ci permette di avere tanto tempo per preparare il derby, ma questo vale anche per la Lazio".

Poi si focalizza proprio sulla stracittadina: "Lo dico per esperienza personale, da giocatore mai mi erano tremate le gambe ma mi è successo andando sotto la curva Sud prima del mio primo derby. La presenza di Nainggolan? Ci porteremo dietro questa valutazione fino all'ultimo, decideremo tra giovedì e venerdì. Peccato, stava crescendo".

Infine, Di Francesco parla del prossimo inserimento di Schick, quando sarà pronto: "È una prima o seconda punta che ha dato il meglio giocando sul centro-destra. Il campo è grande, uno bravo come lui saprò dove metterlo".