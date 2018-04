Di Francesco presenta Roma-Genoa: "Dzeko gioca, Ünder forse"

Eusebio Di Francesco presenta Roma-Genoa: "Cambierò qualcosa, ma è vietato pensare al Liverpool. Dobbiamo concretizzare di più quel che creiamo".

Dopo le emozioni dell'ultima settimana, tra la clamorosa rimonta col Barcellona e le tensioni del derby capitolino, per la Roma si profila finalmente una gara 'normale': quella contro il Genoa, che Eusebio Di Francesco presenta in conferenza stampa.

"Distratti dal Liverpool? I ragazzi devono pensare al Genoa - le parole del tecnico giallorosso - Affrontiamo una squadra che subisce pochissimi goal, solida, quadrata. Dobbiamo preparare la gara nel migliore dei modi. Cambierò qualcosina, ma solo per mettere gente fresca".

Toccherà dal 1' a Ünder ed El Shaarawy? "Non parlo della formazione, non voglio dare vantaggi agli avversari - risponde Di Francesco - Loro due possono essere della partita. Stephan si è allenato bene, Under sta trovando continuità".

Perché la Juventus vince sempre? "La rosa è importante, ma lo è anche la mentalità. L'abitudine a vincere. Noi non siamo abituatissimi, ma dobbiamo essere svegli in queste situazioni. Vedo negli occhi dei ragazzi grande disponibilità, li vedo pronti. Spero di avere risposte dal campo".

Di Schick e dello stesso Ünder, Di Francesco dice: "Credo che Patrik abbia vissuto con maggiore peso rispetto a Ünder l'inizio della sua avventura alla Roma. Forse ho avuto un po' di fretta nel metterlo in campo, ma è un giocatore in grandissima crescita. Gli manca solo il goal. Quanto a Cengiz, sono più tranquillo: la pressione non la sente, perché tanto non capisce niente di italiano...".

Solo due punti racimolati su nove, nel momento decisivo della stagione: "In queste tre gare abbiamo creato tanto e concretizzato poco. Paradossalmente, col Barcellona è stato l'opposto. Dobbiamo imparare a trattare le partite nello stesso modo. E poi non abbiamo avuto un pizzico di fortuna e malizia".

Su Dzeko: "Ha riposato poco, ma per noi ha una grande importanza: anche domani giocherà". Su Gonalons, invece: "Ha delle qualità, ma i suoi errori sono evidenziati maggiormente. Il giocatore c'è, chiedo alla gente di supportarlo. Tutti possono sbagliare".

Questione modulo: "Noi abbiamo le potenzialità per giocare sia a tre che a quattro dietro. Spesso si va a sbattere, muro contro muro, ma noi dobbiamo essere bravi a trovare delle soluzioni alternative anche contro le piccole squadre".

L'impresa col Barcellona aleggia ancora nell'aria? Secondo Di Francesco, assolutamente no: "Forse l'ambiente esterno sta affrontando così la situazione. Nel derby in certe cose siamo stati meno bravi della Lazio, ma dire che pensavamo ancora al Barcellona è eccessivo".

Questione infortunati: "Perotti è in grosso dubbio, valuteremo nell'allenamento di oggi anche se quasi sicuramente sarà a disposizione solo contro la SPAL. Per quanto riguarda Manolas, sta meglio. Valuteremo anche lui nell'allenamento di oggi, anche perché veniva già da un momento difficile".