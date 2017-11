Di Francesco annuncia il ritorno di Schick: "Convocato per Genoa-Roma"

Eusebio Di Francesco alla vigilia di Genoa-Roma: "Schick sarà convocato ma non giocherà dall'inizio, l'Atletico più squadra di noi".

La Roma vuole dimenticare la sconfitta di Madrid in Champions League tornando a vincere a Genova, dove domenica pomeriggio i giallorossi affronteranno la squadra di Ballardini.

Eusebio Di Francesco nella conferenza della vigilia parte però proprio dalla gara persa contro l'Atletico: "Siamo stati meno squadra rispetto a loro. Non siamo stati determinati. L’ambiente ti porta spesso troppo in alto rispetto alla realtà ma dobbiamo continuare a lavorare”.

Quindi il tecnico della Roma annuncia: "Schick sarà convocato assolutamente ma non so quanto minutaggio ha nelle gambe. Sicuramente non partirà dall’inizio. Può giocare anche a destra. In quel ruolo ho cambiato tanto. Mi piacciono i giocatori che creano superiorità numerica".

Di Francesco poi difende Pellegrini e Strootman: "Non ho letto cosa ha detto Pallotta, Pellegrini sta facendo il percorso giusto. Non è ancora al top ma sono sicuro che ci arriverà presto. Emerson Palmieri? Ancora non è pronto ma sta lavorando e cresce molto. Strootman contro la Lazio ha corso più di tutti, eravamo abituati a vederlo con più goal e assist ma lo ritroveremo".

L'allenatore giallorosso percepisce una bella atmosfera intorno alla squadra: "Sento meno negatività, ma possiamo fare meglio come gruppo. Non dico che dobbiamo restare con i piedi per terra, ma bisogna sicuramente lavorare con grande umiltà".

Infine un commento su Edin Dzeko: "Si mette a disposizione dei compagni, nell'ultima gara non è stato brillantissimo ma tornerà al goal. Continuando così la rete arriverà, anche domani giocherà dall'inizio".