Derby speciale per Donnarumma: verso la 100ª presenza con il Milan

22:36 Condividi Chiudi

Gigio Donnarumma taglierà il traguardo delle 100 presenze con il Milan nel derby di domani sera contro l'Inter. Gattuso: "Siamo tutti con lui".

Gianluigi Donnarumma si appresta a vivere un derby indimenticabile, a prescindere dal risultato: in occasione del quarto di finale di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro il portiere rossonero taglierà lo storico traguardo delle 100 presenze con il Milan, considerando tutte le competizioni.

A 19 anni ancora da compiere un altro record di precocità per Gigio, che si è allenato regolarmente oggi, alla vigilia della sfida contro l'Inter, nonostante le voci (non confermate) su un possibile fastidio all'inguine. Donnarumma dovrebbe essere al suo posto tra i pali per completare simbolicamente la sua prima tappa in rossonero: finora 99 partite con 109 reti subite e la firma indelebile sulla Supercoppa Italiana 2016, vinta contro la Juventus ai rigori.

L'eroe di Doha oggi si ritrova a dover 'riconquistare' la fiducia del pubblico e la serenità tra i pali che lo ha contraddistinto in questi primi anni di carriera. Ai microfoni di 'Raisport' Gattuso ha parlato proprio di Gigio e del momento difficile che sta attraversando: "So che è giovane Donnarumma e so le difficoltà che ha un giocatore quando non è sereno, è tutto normale quello che sta passando Gigio. Serve fargli capire che siamo tutti con lui”.

Se dovesse scendere in campo contro l'Inter Donnarumma sarebbe il terzo rossonero a raggiungere le 100 presenze con il Milan nel 2017, dopo Zapata e Bonaventura.