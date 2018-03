Depay ammicca al Milan: "Grande club con grande storia"

Memphis Depay fa apprezzamenti sul Milan, ma non si sbilancia sul futuro: "Ora non è il momento di pensare ad altre squadre".

Il Milan ha messo nel mirino Memphis Depay per il mercato estivo. L'esterno del Lione è tornato protagonista anche in nazionale ed apprezza l'interesse dei rossoneri nei suoi confronti.

"Il Milan è una grande squadra, con una grande storia calcistica", ha dichiarato Depay al termine della bella vittoria dell'Olanda sul Portogallo per 3-0.

Depay non ha voluto comunque sbilanciarsi sul futuro: "Preferisco vivere alla giornata, allenarmi e scendere in campo. Ora non è il momento di pensare ad altre squadre. Non so nulla, chiedete al mio agente".

Arrivato a Lione nel gennaio 2017 dopo il flop al Manchester United, Depay si è rilanciato a grandi livelli. In questa stagione l'olandese ha messo a segno 13 reti in tutte le competizioni.