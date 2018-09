Del Piero sicuro: "Ronaldo? Giusto dare il premio a Modric"

Alessandro Del Piero commenta l'assegnazione del premio di giocatore dell'anno UEFA a Modric: "È giusto, capisco Ronaldo ma sarebbe dovuto andare".

Nel corso del sorteggio dei gironi di Champions a Montecarlo c'è stata l'occasione di premiare i migliori giocatori della passata edizione: il riconoscimento più importante è andato a Luka Modric, decisione non proprio presa bene da Cristiano Ronaldo che ha evitato di presentarsi al galà.

Del comportamento del portoghese ha avuto modo di discutere una leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero, nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club': "Qualcosa non ha funzionato e si è creata questa polemica. Se Cristiano avesse detto che non sarebbe potuto andare non sarebbe successo niente, così invece è diverso anche se pure io non l'avrei presa bene".

"Rosicare ci sta - ha chiosato 'Pinturicchio - ma il suo premio Modric l'ha meritato. A Madrid ha fatto qualcosa di straordinario, di solito chi vince questo titolo alla fine si aggiudica anche il Pallone d'Oro...".

Ronaldo ancora a quota zero reti dopo le prime tre giornate: "In Italia ci difendiamo cercando la superiorità numerica, Cristiano deve ancora imparare a conoscere il nostro campionato. In Europa però sarà diverso e ci sanno più spazi per far male in contropiede: al Real di goal del genere ne ha fatti molti, basti pensare alla finale proprio contro la Juventus. I bianconeri però possono essere soddisfatti, avendo vinto le partite senza i goal di Ronaldo e Dybala".