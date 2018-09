De Vrij-Skriniar nuovo muro Inter: l'olandese ha scalzato Miranda

Stefan De Vrij ha scalzato Miranda nelle gerarchie di Spalletti: l'olandese ha formato con Skriniar la miglior coppia di Serie A degli ultimi 2 turni.

Nell'Inter di Spalletti, che ha collezionato 4 punti nelle prime 3 giornate di Serie A, c'è già un dato positivo che spicca ed è quello relativo alla nuova coppia di centrali difensivi composta dal nuovo acquisto Stefan De Vrij e da Milan Skriniar.

Non è un caso che con loro due in campo i nerazzurri, dopo il passo falso in avvio di campionato col Sassuolo, abbiano collezionato un pari con il Torino e una vittoria esterna a Bologna: l'olandese e lo slovacco, secondo i dati riportati da 'La Gazzetta dello Sport', negli ultimi 2 turni hanno formato la miglior coppia difensiva della Serie A per numero di palloni giocati (359), passaggi riusciti (288) e palloni recuperati (27).

Anche approfittando della condizione fisica non ottimale di João Miranda, l'ex Lazio ha scalzato il brasiliano nelle gerarchie di Spalletti, che a prescindere che si giochi dietro a 3 o a 4, sembra intenzionato a puntare proprio su di lui e sullo slovacco per i prossimi impegni in Italia e in Europa, consapevole che la base per una squadra vincente è avere una buona difesa.

Una coppia difensiva, quella composta dall'olandese e dallo slovacco, che può essere definita moderna, visto che coniuga, come evidenziano i dati sopra riportati, l'abilità nell'impostazione del gioco a forza fisica e solidità in fase di non possesso.

"De Vrij - ha sottolineato lo stesso Spalletti, che lo ha fortemente voluto in nerazzurro - ha la capacità di rendere subito il pallone giocabile dal primo palleggio. Questo può fare la differenza". Ecco perché l'Inter ha trovato nell'olandese e in Skriniar il suo nuovo muro difensivo.