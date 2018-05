De Vrij si scusa dopo Lazio-Inter: cena offerta ai compagni

Dopo il match, Stefan de Vrij ha portato lo staff e alcuni compagni al ristorante. La sua ultima in maglia Lazio si è chiusa nel peggiore dei modi.

Stefan de Vrij il prossimo anno disputerà la Champions League, il massimo per un calciatore, ma le sue lacrime al termine della gara persa contro l'Inter testimoniano l'evidente stato d'animo del centrale olandese. No, non doveva finire così.

Proprio lui, a poco più di 10 minuti dal termine di una gara che la Lazio stava conducendo per 2-1, ha commesso un fallo da rigore su Icardi che ha permesso ai nerazzurri di riportarsi in quota. E lì sono riemerse le solite considerazioni: non doveva giocare, pensava già da interista, era vittima di un conflitto d'interessi.

Considerazioni inesatte, in realtà, se è vero che fino a quel momento de Vrij era stato uno dei migliori. Non solo della Lazio, ma tra tutti i 22 in campo. Professionalità prima di tutto, nonostante un addio già concretizzato e annunciato.

Che de Vrij abbia patito il colpo, poi, è testimoniato anche dalla cena che, come raccontato dalla 'Gazzetta dello Sport', il giocatore ha offerto dopo la partita allo staff tecnico della Lazio e ai compagni. Non erano presenti tutti, ma molti sì. Tra questi, i connazionali Luiz Felipe, Felipe Anderson e Wallace.

Un modo come un altro per scusarsi per quanto accaduto in campo, anche se come detto, si è trattato di una macchia all'interno di una prestazione per larghi tratti perfetta. E un modo per accomiatarsi dai suoi ormai ex compagni. Il prossimo anno, de Vrij sarà un avversario. Speciale, ma pur sempre un avversario.