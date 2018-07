De Rossi compie 35 anni e sfida la Juventus: "Partiamo tutti da zero punti"

08:17 Condividi Chiudi

Il capitano della Roma esalta Di Francesco e lancia la sfida alla Juventus di Cristiano Ronaldo: "Nel calcio non c'è niente di scritto".

E' un giorno importante per Daniele De Rossi che compie 35 anni e viene festeggiato dalla Roma sui profili social del club. Il capitano giallorosso, intervistato da 'NBC', però pensa già alla nuova stagione.

Oggi il nostro Daniele De Rossi compie 35 anni: buon compleanno DDR! #ASRoma pic.twitter.com/6xbqiFT8td — AS Roma (@OfficialASRoma) 24 luglio 2018

"Ho abbastanza fiducia nella squadra e nell’allenatore. È il suo secondo anno e tutto sarà probabilmente più semplice perché non deve cominciare dall’inizio. Può contare su un gruppo di base già collaudato, che sa cosa lui vuole dalla squadra.

La prima volta che ho ncontrato Di Francesco avevo 18 anni e già era così. Da allenatore vuole puntare al massimo, proprio come quando era un calciatore. Ha una mentalità vincente e sta provando a trasferirla alla squadra", sottolinea De Rossi.

Il capitano giallorosso insomma spera di vincere qualcosa e sfida anche la Juventus di Cristiano Ronaldo: "Sono 18 anni che provo e spero di portare qualche cosa alla Roma. Qualcosa di molto facile da dire ma molto difficile da fare.

Proveremo a fare qualcosa di incredibile perché le squadre che lo scorso anno sono arrivate prima e seconda sono migliorate. La Juve ha preso uno dei giocatori migliori della storia.

Nel calcio niente è scritto, lo abbiamo visto anche nel Mondiale. Non partiamo dalla semifinale di Champions o dl terzo posto, si inizia tutti a zero punti, come il Cagliari o la Juventus”.