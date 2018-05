De Laurentiis al veleno: "Lo Scudetto è del Napoli, ce l'hanno levato"

11:50 Condividi Chiudi

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa anche del futuro di Sarri: "Spero resti, ma siamo arrivati secondi anche con Mazzarri".

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro per la presentazione del ritiro estivo del club campano dal 10 al 30 luglio.

"Sarà l'ottavo anno in Trentino, un'amicizia consolidata. - ha affermato il presidente partenopeo - Ci auguriamo vada avanti oltre, ma il presidente Rossi non può andare oltre il suo mandato che scade, ad ottobre ci saranno le elezioni e proveremo poi a trovare un altro accordo. Abbiamo un piede anche in Cina, ci stanno costruendo un albergo a 12 piani a 5 stelle ed uno stadio da 60 mila posti. I cinesi sono propositivi, ma anche lunghi nelle loro promesse, aspettiamo e se c'è la possibilità faremo un inizio lì per poi terminare in Trentino".

"I soldi sono importanti, - ha sottolineato - ma non si può fare una preparazione qua e là in giro, poi la parte sportiva ne risentirebbe. Ci siamo intanto assicurati una partita a Dublino contro il Liverpool il 4 agosto, finalista Champions".

"Il Trentino - ha aggiunto - si è dimostrato un posto estremamente attrezzato sia sul piano del supporto sportivo sia sul piano del supporto ludico-famigliare".

Non manca qualche polemica con i media: "Lancio una provocazione ai giornali: le notizie sono quelle, meglio darle corrette che inventarle per tentare di indovinare ciò che vi terremo sempre segreto. - ha dichiarato De Laurentiis - Noi vi informeremo su quello che facciamo ma bisognerà raggiungere un accordo. Secondo me dovremmo cercare di fare un meeting fra di voi e vedere se questa cosa fosse possibile. Almeno così nessuno si inquieta e si hanno un mare di notizie. Tanto ognuno ha i propri lettori".

Inevitabile per il presidente azzurro una domanda sul futuro del tecnico Maurizio Sarri: "Quarto anno di Sarri in Trentino? Auguriamoci di sì, spero di sì. Ma non posso costringere le persone con la forza. Abbiamo un appuntamento la settimana prossima. Non vi dovete preoccupare, io sono sereno, sono tranquillo. Sarri l'ho scelto io contro il parere di tutti, contro i dubbi di tutti. Credo che il Napoli abbia dato a lui qualcosa e che lui ha saputo gestire e dare qualcosa al Napoli".

"Non credo che lui possa lamentarsi di questi 3 anni, - ha aggiunto - ha costruito un bel modulo di gioco che gli hanno esaltato all'estero e che avrebbero voluto imitargli. Noi vincevamo anche prima con giocatori di minor livello e con un foglio stipendiale di 1/3 siamo arrivati secondi con Mazzarri. I cicli si possono chiudere, il progetto Napoli continuerà alla grande".

"Forse i punti che si facevano prima erano diversi... - ha proseguito - e chi parla di cattivi rapporti con me dico che è falso. Mazzarri è stato quattro anni, Benitez aveva un contratto di un anno e un'opzione che non credeva che avrei esercitato, tant'è che rimase spiazzato perché aveva problemi con la lontananza dalla famiglia. Arrivammo quinti per qualche rigore, non facemmo male. Abbiamo creato anche campionissimi che giocavano e non giocavano altrove, qualcuno faceva 14 goal e da noi ne ha fatti 30".

"Questa è la storia, poi tutte le pedine sono state importanti. - ha continuato - Voi avete sempre un modo molto soggettivo di analizzare, come se fossero decise dagli altri, non dal club. La società è l'elemento portante in ogni attività. Il regista senza il produttore non va da nessuna parte e ci sono tanti casi di flop".

"Sarri ha fatto bene, mi auguro resti. - ha auspicato - Così come lui ha scalato le categorie, questi 3 anni gli sono stati utili per fare lui stesso un salto di qualità sull'esperienza. Mi auguro si possa fare sempre meglio, ma questo non dipende da chi costa di più. Non si risolvono così i problemi. Lo abbiamo dimostrato prendendo chi giocava meno, come Callejon che il primo anno superò i 20 goal, eppure non giocava in Spagna".

Quindi dure polemiche sul campionato: "Se la distanza che c'è adesso dalla Juventus noi dovessimo mantenerla a fine campionato, vincendo le ultime 2 partite, - ha tuonato De Laurentiis - e ci hanno rubato 8 punti, io dichiaro che lo Scudetto è del Napoli, qualcuna delle organizzazioni ce l'ha levato: l'errata applicazione del VAR, i torti arbitrali...".

"Ce li hanno tolti o no? - ha ribadito - O non lo dite per paura? Il problema dell'Italia è anche il silenzio. Vediamo se vinciamo le prossime 2 domeniche, a quel punto potremo dire 'strunz' a chi ha creato questo casino, di modo che l'anno prossimo questo 'strunz' non lo crei".

Il patron del Napoli si è detto contrario alle seconde squadre: "A me di avere una seconda squadra in Serie C non me ne importa nulla. Mi importerebbe avere una seconda squadra dove far giocare gli esuberi. Poi lì si gioca a calci negli stinchi e si corre anche il rischio di averli infortunati... Bisogna capire cosa vogliamo fare".

"La Serie A potrebbe anche uscire dalla Federazione se non fosse convinta del cambiamento. - ha sostenuto il numero uno del Napoli - Il commissario dovrebbe davvero azzerare tutto! In Italia si ha paura di litigare con qualcuno, ho già detto che gli arbitri non devono stare nella Dedercalcio con un'attitudine politica e pure un voto! Tu sei arbitro, non devi votare! Gli arbitri devono dipendere dalla Lega che deve pagarli profumatamente, bisogna prendere anche tra gli stranieri e mischiarli con gli italiani, e chi sbaglia più di 3 volte, a casa! Solo così si migliorare"