Dall'exploit al crollo: dov'è finito il "primo" Berardi?

14:47 Condividi Chiudi

Domenico Berardi continua a cercare se stesso: la sua media realizzativa è crollata, la maglia azzurra - accarezzata nel 2015 - sembra ormai lontana.

16 goal nella sua prima stagione di Serie A, 15 nella seconda. Nell’estate del 2015, a 21 anni appena compiuti, Berardi sembrava destinato a diventare in tempi brevi un punto di riferimento per la Nazionale azzurra, reduce dalla figuraccia ai Mondiali brasiliani e in cerca di riscatto agli Europei francesi.

Dopo aver contribuito alla storica promozione in Serie A del Sassuolo e aver preso per mano i neroverdi nel corso delle prime due stagioni in massima serie, per Berardi sembra giunto il momento della consacrazione, dell’addio al Sassuolo, del trasferimento ad una big e del grande salto in Nazionale maggiore.

Il talento calabrese, però, decide di restare al Sassuolo. “Almeno un altro anno”, dice. Niente trasferimento ad una big, dunque, nonostante la Juventus continui a corteggiarlo e a non mollare la presa su di lui. Ma prendendosi Simone Zaza.

Per Berardi, però, è solo la prima delle beffe. Nell'ottobre del 2015 Antonio Conte decide di puntare su di lui per le gare di qualificazione agli Europei contro Azerbaigian e Norvegia, il suo momento sembra essere scoccato. “Abbiamo tanti esterni di qualità come Insigne, El Shaarawy, Candreva e Berardi. Stiamo cercando di plasmare la squadra per esaltare alcune caratteristiche dei giocatori”, disse Conte nel commentare le convocazioni.

Berardi, però, è costretto a rinunciare alla convocazione. Non sta bene, sente dolore e non può unirsi al gruppo. “Avverte molto dolore, viene da una recidiva e preferisce curarsi. Tornerà a casa, al suo posto non chiamerò nessuno”, spiegò Conte. “Non chiamerò nessuno”, una scelta che evidenzia ancor di più come il c.t. avesse deciso di puntare proprio su Berardi e non su un qualsiasi calciatore con quelle caratteristiche. Conte, per gli Europei, aveva puntato su Berardi.

Berardi, però, ad Euro 2016 non ci andrà e anzi, a dirla tutta, non indosserà mai la maglia della Nazionale. Almeno fino ad oggi. Nè tantomeno, ha lasciato il Sassuolo, club nel quale – anzi - fa fatica ad incidere.

E i suoi dati statistici iniziano a diventare davvero inquietanti. Dopo aver messo insieme 31 goal nelle prime 51 presenze in Serie A, alla media di un goal ogni 156 minuti giocati, la sua media realizzativa è clamorosamente crollata.

58 sono infatti i match disputati da Berardi dall’agosto 2015 ad oggi e soltanto 13 le reti, di cui appena 6 su azione (1 su calcio di punizione e ben 6 dal dischetto). La media realizzativa del periodo in questione è di un goal ogni 355 minuti (rigori inclusi). Una media davvero povera che stona parecchio con quella fatta registrare dal talento calabrese nelle sue prime annate di Serie A.

Se a questo periodo difficile, poi, vengono aggiunti anche gli infortuni (sono già 22 le gare complessivamente saltate da Berardi in Serie A per problemi fisici) e le squalifiche (ben 18 volte il giocatore è stato indisponibile per ragioni disciplinari), risulta evidente comprendere come per il 23enne di Cariati ritrovare forma e fiducia diventi ancora più difficile.

L'articolo prosegue qui sotto

E dire che, appunto, di anni Berardi ne ha solo 23 e non gli mancheranno certo le occasioni per riuscire a salire su quel treno scappato via due anni fa. Servirà tanta dedizione, parecchio ottimismo e anche un pizzico di fortuna.

Ciò che è certo è però che ad una Nazionale che fa fatica a trovare nuovi interpreti in avanti, il “primo” Berardi avrebbe fatto molto comodo in chiave Mondiali. Mondiali che, con ogni probabilità - e comunque vada lo spareggio con la Svezia - il talento del Sassuolo guarderà invece soltanto in tv.