Dalbert ai margini dell'Inter, Spalletti: "Paga la tensione"

Luciano Spalletti spiega lo scarso impiego di Dalbert: "Paga l'arrivo all'Inter a ridosso del campionato nonchè tensione emotiva e mentale".

Tredici presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 536' giocati: Dalbert, l'avventura all'Inter, se la immaginava ben diversa. A far luce sullo scarso impiego, ci pensa Luciano Spalletti.

In conferenza stampa, l'allenatore nerazzurro si è espresso così sul terzino brasiliano: "Il suo svantaggio è stato quello di arrivare con il campionato che iniziava e non ha potuto approfondire con delle amichevoli".

"Giocare direttamente le gare ufficiali - ha aggiunto Spalletti - diventa un esame importantissimo che il suo bagaglio di esperienze non gli concede di vivere con tranquillità".

Insomma, il neo di Dalbert è un approdo in Italia tardivo nonchè una poca abitudine a reggere la pressione: "Il sistema nervoso della partita gli ha creato difficoltà per tensione emotiva e mentale ma è tutto a posto”. Vedremo se l'ex Nizza invertirà il trend.