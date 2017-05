Dal goal-Scudetto al '4 e a casa': le partite indimenticabili di Totti

Lo Scudetto, il derby del '6 unica' e quello del 'Vi ho purgato ancora', la vittoria al Bernabeu e il 4-0 alla Juve: le partite storiche di Totti.

Sceglierne appena 5 tra le 785 partite ufficiali giocate da Francesco Totti con addosso la maglia della Roma non è certo facile. In molte di queste "Il Capitano" ha messo in mostra le sue qualità tecniche, ha segnato goal pesanti o offerto assist fantastici.



Tuttavia, nella lunghissima carriera del numero 10 giallorosso, ci sono 5 partite che nè lo stesso Totti nè i tifosi romanisti potranno mai dimenticare. E che rivissute oggi, a pochi giorni dall'addio, potrebbero emozionare ancora parecchio.



17 GIUGNO 2001: ROMA-PARMA 3-1



Per Francesco Totti questa è LA partita. La partita della gioia assoluta, del trionfo, dello Scudetto. Del suo Scudetto. Non a caso è proprio lui ad aprire le marcature con un goal che, ancora oggi, ai tifosi della Roma vale sempre un brivido, un'emozione. Poi le segnature di Montella e Batistuta, altri eroi indiscussi di quella stagione. La perfetta chiusura del cerchio di un'annata indimenticabile, storica. Probabilmente il giorno più bello della carriera del 'Pupone'.

8 FEBBRAIO 2004: ROMA-JUVENTUS 4-0



Quella contro la Juventus non è valsa uno Scudetto, ma rimane una partita indimenticabile per Totti e per i tifosi della Roma che, con una prestazione straordinaria fecero a pezzi i bianconeri guidati da Marcello Lippi. Una squadra piena di campioni quella bianconera che però l'ultima Roma di Capello riuscì a mettere sotto dall'inizio alla fine. Totti realizzò il goal del 2-0, provocò l'espulsione di Montero, colpì una traversa strepitosa e fu protagonista con Mancini e Cassano di duetti ai limiti del reale.



Il "4 e a casa" indirizzato a Igor Tudor nei minuti finali del match divenne un gesto a suo modo iconico.

10 MARZO 2002: LAZIO-ROMA 1-5



Quello del 10 marzo 2005 viene spesso ricordato come il derby di Montella, autore di un poker storico, ma quella fu una grande serata anche per Francesco Totti. In tanti ricordano lo splendido pallonetto col quale beffò Angelo Peruzzi e quella maglia con su scritto "6 UNICA" e dedicata a Ilary mostrata in mondovisione subito dopo la rete dell'1-5.



Non tutti, però, ricordano la prestazione sfoderata quella sera dal capitano della Roma, letteralmente inarrestabile. Dribbling, colpi di tacco, accelerazioni, tunnel e lanci: quella sera, a Totti riuscì praticamente tutto. Anche lasciare il segno per sempre nel cuore dell'amata Ilary.

30 OTTOBRE 2002: REAL MADRID-ROMA 0-1



L'ultima squadra italiana a riuscire nell'impresa di espugnare il Bernabeu era stata l'Inter nel 1967. Nessuno, nei 35 anni successivi, c'era più riuscito. Per la Roma di quegli anni, però, nulla era impossibile, soprattutto perché proprio a cavallo di quella stagione Francesco Totti stava vivendo il suo momento magico. Non a caso, fu proprio il numero 10 a scaricare alle spalle di Casillas il pallone dello storico trionfo giallorosso a Madrid. Un'altra notte magica, un'altra notte consegnata alla storia.

11 APRILE 1999: ROMA-LAZIO 3-1



E' il derby del "Vi ho purgato ancora", il derby che rese Totti il simbolo del "romanismo". Il goal e subito dopo lo sfottò dedicato agli eterni rivali, al termine di un derby tiratissimo appena portato a casa. Quella maglia diventò storica e, ancora oggi, viene venduta ed acquistata da tanti tifosi romanisti che ancora non dimenticano quell'11 aprile.