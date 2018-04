Cristiano Ronaldo super: contro la Juventus insegue tre record

Cristiano Ronaldo ha nella Juventus la sua vittima preferita in Europa e, proprio contro i bianconeri, insegue tre importantissimi record.

Un’impresa, è questo ciò che servirà alla Juventus al Santiago Bernabeu. La compagine bianconera, dopo essere stata sconfitta per 3-0 a Torino nella gara d’andata, cerca in Spagna contro il Real Madrid quella rimonta storica che possa consentirle di agguantare la qualificazione per le semifinali di Champions League.

Un compito durissimo quello che attende i campioni d’Italia, la straordinaria vittoria della Roma per 3-0 contro il Barcellona, dopo il 4-1 patito nella prima sfida al Camp Nou, dimostra come tutto sia possibile e come ogni discorso vada da considerarsi ancora aperto.

La Juventus dovrà essere brava ad attaccare senza esporsi alle possibili ripartenze dei Blancos e, al contempo, dovrà prestare attenzione soprattutto ad un uomo: Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese, protagonista assoluto con una doppietta all’Allianz Stadium (la sua seconda rete in rovesciata è di fatto già entrata nella storia del calcio), sta vivendo uno straordinario momento di forma e, contro Buffon e compagni, andrà anche alla caccia di tre straordinari record.

Il primo di fatto già gli appartiene ed è quello dei goal realizzati in una singola edizione della Champions League. Cristiano Ronaldo ha infatti realizzato 17 reti nel torneo 2013/14 e si è quasi ripetuto in quello 2015/16 ‘fermandosi’ a quota 16. La stella del Real in questa edizione ha già realizzato 14 goal (terzo miglior score di sempre) ed ovviamente vede il traguardo non così lontano. Con quella contro la Juve e in caso di passaggio del turno, il fuoriclasse portoghese avrà disposizione almeno tre gare per superarsi.

A confermare il grande momento di forma che CR7 sta vivendo, i secondo record da inseguire: quello delle partite consecutive con goal. Ronaldo ha infatti segnato nelle ultime dieci gare e il suo record personale risale al 2014 quando andò in rete per dodici partite di fila. Per eguagliarsi, dovrà battere Buffon al Bernabeu e poi dovrà ripetersi domenica contro il Malaga, mentre per superarsi dovrà segnare anche mercoledì prossimo contro l’Athletic Bilbao.

Infine un ultimo primato, quello che forse preoccupa di più il popolo bianconero. La Juventus (insieme al Bayern) è infatti la vittima preferita in Europa di Cristiano Ronaldo. In sei partite contro la Vecchia Signora ha realizzato ben 9 reti e in caso di un ulteriore goal diventerebbe il giocatore che di più ha segnato contro una singola squadra in Champions League. Anche questo record di fatto è già suo, ma condiviso con il suo rivale di sempre, Leo Messi che nel corso della sua carriera ha punito nove volte l’Arsenal.