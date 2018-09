Cristiano Ronaldo e Messi non presenti? Nella foto del top 11 FIFA Ballack e Ronaldinho

Per evitare di scattare la foto della miglior formazione top 11 senza Ronaldo e Messi, la FIFA ha inserito i due presentatori del premio.

In porta De Gea. In difesa Dani Alves, Varane, Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo Kantè, Modric e Ballack. In attacco Messi insieme ad Hazard, Mbappè e Ronaldinho. Questa la top 11 scelta dei giocatori di tutto il mondo. C'è qualcosa di stano: Ballack e Ronaldinho al posto di Cristiano Ronaldo e Messi, almeno per la foto ufficiale.

Le due leggende, che hanno presentato la miglior formazione, hanno infatti sostituito per qualche secondo Cristiano Ronaldo e Messi, che non si sono presentati a Londra per il galà dei premi The Best nonostante un loro inserimento praticamente scontato.

Per evitare di scattare la consueta foto, decisamente importante per l'immagine della FIFA, il presentatore generale dell'evento e noto attore Idris Elba, insieme al resto dei piani alti presenti al galà, ha deciso di inserire Ballack e Ronaldinho nella foto della top 11, con tanto di premio in mano.

Ronaldinho a sinistra, Ballack a destra: in mezzo tutti gli altri grandi campioni scelti dai colleghi professionisti di ogni angolo del globo. Istituito nel 2005, il FIFA FIFPro World XI ha già visto il brasiliano nella formazione più importante dell'anno, mentre per il tedesco è stata una strana prima volta.

L'ex fuoriclase di Barcellona e Milan era stato inserito nel FIFPro già nella sua prima edizione del 2005, quando vestiva la maglia dei blaugrana: allora condivise il premio insieme a Dida, Maldini, Terry, Nesta, Cafu, Lampard, Makelele, Shevchenko ed Eto'o, confermandosi nel 2006 e nel 2007.

Nel 2007 Ronaldinho fece parte del miglior undici con Buffon, Zambrotta, Terry, Cannavaro, Thuram, Kakà, Zidane, Pirlo, Henry ed Eto'o, mentre l'anno successivo insieme a Buffon, Puyol, Terry, Cannavaro, Nesta, Gerrard, Kakà, Cristiano Ronaldo, Drogba e Messi.

Proprio dal 2008, nè Cristiano Ronaldo nè Messi hanno mai fallito l'inserimento nella miglior formazione dell'anno. Un duopolio quasi imbarazzante per il calcio.