Cristiano Ronaldo contro l'accusa di strupro: "Smentisco, è un crimine abominevole"

Dopo la grande prestazione offerta nell'ultima sfida di campionato contro il Napoli, Cristiano Ronaldo ha voluto fare chiarezza sulle accuse mosse nei suoi confronti da Kathryn Mayorga riguardo ad un presunto supro avvenuto nel 2009.

Intervenuto sul proprio profilo 'Twitter', CR7 ha spiegato la sua posizione: "Respingo fermamente le accuse mosse contro di me. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e ciò in cui credo. Mi rifiuto di alimentare lo show mediatico creato da persone che si vogliono promuovere a mie spese. La mia coscienza pulita mi consente di aspettare con tranquillità i risultati di ogni indagine".

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 ottobre 2018