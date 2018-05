Cosa serve al Milan per arrivare al sesto posto ed evitare i preliminari

Dopo il pareggio di Bergamo il Milan deve battere la Fiorentina per avere la certezza del sesto posto o sperare che l'Atalanta non vinca.

Il pareggio di Bergamo ha assicurato al Milan la qualificazione alla prossima Europa League ma non basta per avere la certezza del sesto posto che significherebbe evitare i fastidiosi preliminari in piena estate. Ecco perchè sarà decisiva l'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.

IL MILAN ARRIVA SESTO SE...

- Se batte la Fiorentina

- Se pareggia contro la Fiorentina e l'Atalanta non vince a Cagliari.

- Se perde contro la Fiorentina e l'Atalanta fa lo stesso a Cagliari.

IL MILAN ARRIVA SETTIMO SE...

- Se pareggia contro la Fiorentina e l'Atalanta vince a Cagliari

- Se perde contro la Fiorentina e l'Atalanta pareggia o vince a Cagliari