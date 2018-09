Coppe in chiaro: Real Madrid-Roma su Rai 1, Dudelange-Milan su Tv8

Tutti i tifosi di Roma e Milan potranno assistere alle sfide contro Real Madrid e Dudelange. Juventus, Inter, Napoli e Lazio solo su Sky.

Dopo il triennio di Mediaset, da martedì sera la Champions League torna ufficialmente su Sky. E, da mercoledì sera, anche sulla Rai, che trasmetterà in diretta e in chiaro una gara a settimana delle formazioni italiane.

Mercoledì, appunto, toccherà alla Roma, che farà visita al Real Madrid in un confronto che nelle ultime edizioni è ormai diventato costante. Gara visibile agli abbonati Sky ma anche a chi ha deciso di non pagare nulla, canone escluso: sarà Rai 1 a trasmetterla.

Niente da fare invece, almeno per quanto riguarda la prima giornata dei gironi di Champions, per i tifosi della Juventus: soltanto Sky trasmetterà, in diretta e in esclusiva, la sfida che i bianconeri affronteranno mercoledì in casa del Valencia. Identico discorso per Inter e Napoli, impegnate rispettivamente contro Tottenham e Stella Rossa.

Per quanto riguarda l'Europa League, infine, giovedì sera tutti i sostenitori del Milan potranno assistere alla gara che i rossoneri disputeranno in Lussemburgo contro il piccolo Dudelange: match che sarà infatti visibile non solo su Sky ma anche su Tv8, con calcio d'inizio alle ore 21.

Discorso diverso per l'altra italiana che si prepara ad affrontare la seconda coppa europea per importanza, ovvero la Lazio, che non sarà invece visibile in chiaro: il match contro l'Apollon, in programma sempre giovedì ma alle 19, sarà infatti esclusiva Sky.