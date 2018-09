Coppe in chiaro: Napoli-Liverpool su Rai 1, Eintracht-Lazio su Tv8

Due gare di Champions ed Europa League saranno visibili anche ai non abbonati: quella del Napoli e della Lazio. Le altre, solo su Sky.

Tornano le coppe europee e, come in ogni mercoledì (e martedì, e giovedì) da leoni che si rispetti la domanda degli appassionati di calcio e divano è sempre la stessa: qual è la programmazione delle nostre emittenti per quanto riguarda le gare delle italiane?

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come al solito, precedenza agli abbonati. Sky si è presa in esclusiva per il prossimo triennio sia la Champions League che l'Europa League e, dunque, tutti i match europei delle nostre rappresentanti si potranno vedere lì: martedì Juventus-Young Boys e Roma-Viktoria Plzen, mercoledì Napoli-Liverpool e PSV-Inter, giovedì Milan-Olympiacos ed Eintracht Francoforte-Lazio.

Però, come da accordi stipulati nelle scorse settimane, anche chi non ha alcun abbonamento potrà assistere lo stesso a un paio di partite. Due, in particolare: quella di Champions League del Napoli e quella di Europa League della Lazio.

Sarà Rai 1 a trasmettere, non in esclusiva ma in diretta, la sfida da mille e una notte che attende i partenopei di Ancelotti: l'avversario è quel Liverpool che nella scorsa edizione è arrivato in finale e che, in questa stagione, sta trattando con pari serietà il percorso in campionato e quello in Europa. Calcio d'inizio alle 20.45 di mercoledì 3 ottobre.

Per quanto riguarda l'Europa League, invece, la prescelta di questa settimana è la Lazio: Tv8 trasmetterà in diretta il match della formazione di Inzaghi contro l'Eintracht Francoforte, che all'esordio ha fatto il colpo espugnando il Velodrome di Marsiglia. Calcio d'inizio alle 21 di giovedì 4 ottobre. Milan-Olympiacos, invece, sarà visibile unicamente su Sky.