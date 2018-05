Coppa Italia, Calabria unico squalificato dopo la finale

Davide Calabria è l'unico giocatore fermato dal Giudice Sportivo dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan: 1 turno di squalifica.

Il campo ha emesso il suo verdetto, quello più importante di tutti: netto 4-0 della Juventus inflitto al Milan in finale di Coppa Italia e quarto trionfo consecutivo per i bianconeri, mentre agli uomini di Gattuso resta soltanto una grossa delusione.

A rendere un po' più amara questa sconfitta anche la decisione del Giudice Sportivo che ha fermato Davide Calabria per un turno, da scontare alla prima partita della competizione nella prossima stagione.

Il terzino milanista è stato ammonito, raggiungendo così la seconda sanzione che gli è valsa la squalifica. Nessun problema invece per Douglas Costa, l'altro giocatore che ha ricevuto il giallo durante il match dell'Olimpico: per il brasiliano si trattava della prima sanzione.

Zero provvedimenti per Juventus e Milan in merito all'utilizzo di petardi, fumogeni e bengala nei rispettivi settori.