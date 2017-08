Contratti Milan: tutte le scadenze dei giocatori rossoneri

Il caso Donnarumma è stato risolto, nel 2018 il Milan non ha rinnovi prioritari su cui lavorare: dal 2019 in poi le altre scedenze importanti.

Il caso Donnarumma ha fatto parlare di sè per intere settimane, tra annunci, dietrofront ed esplosioni, di rabbia e di gioia. Alla fine il rinnovo più chiaccherato dell'estate è diventato realtà e il giovane portiere del Milan ha prolungato il contratto in scadenza fino al 2021.

Raggiunto l'accordo con Donnarumma, il Milan non ha questioni da risolvere riguardo a contratti in scadenza: nel 2018, infatti, scandrà solamente quello relativo a Storari, che potrebbe ritirarsi, oltre a Borini, che verrà riscattato, e i partenti Sosa e Paletta.

E' nel 2019 che il Milan vedrà tanti giocatori in scadenza, alcuni dei quali veramente importanti: tra gli altri anche Suso, Abate e Antonelli hanno un contratto fino a tale data.

Per il resto i grandi nuovi acquisti sono blindati da accordi fino al 2021 o 2022, mentre i simboli Locatelli, Bonaventura e Romagnoli hanno firmato un contratto fino al 2020: per loro si preannunciano ancora tanti anni in maglia Milan.

Quando scadono i contratti dei giocatori del Milan? Ecco la lista completa

