Contratti Juventus: tutte le scadenze dei giocatori bianconeri

Dybala ha rinnovato in primavera, nel 2018 scadranno gli accordi della vecchia guardia: ecco la situazione dei contratti in casa Juventus.

Esultanza per un rinnovo, apprensione per una scadenza imminente. La questione contratti è sempre più importante nel calcio moderno. Anche il 2017 è stato senza dubbio chiaccheratissimo riguardo questo argomento, basti pensare al caso Donnarumma. In casa Juventus, vince, grande festa per il prolungamento di Dybala .

Certo, un rinnovo non significa permanenza sicura al 100% nel corso degli anni, ma alza di certo tale possibilità: con le squadre interessate al giocatore costrette a pagare cifre importanti per portare il campione tra le proprie fila. Abbiamo parlato di Dybala, e dunque facciamo il punto sui contratti di casa Juventus .

Contratto firmato fino al 2022 per Dybala, unico tra i giocatori presenti alla Juventus nel 2016/2017 ad avere tale scadenza: insieme a lui i nuovi arrivati bianconeri entancur, Bernadeschi e De Sciglio, in rigoroso ordine alfabetico. Douglas Costa è invece in prestito con riscatto obbligatorio nel 2018.

A proposito nel 2018, il prossimo anno andranno in scadenza tutti i giocatori della vecchia guardia bianconera: Barzagli, Lichtsteiner, Asamoah, Chiellini e sopratutto Buffon, che potrebbe ritirarsi già la prossima estate. Unico con il contratto fino al 2019 è invece Sami Khedira.

Per il resto contratti tra il 2020 e il 2021 per i giocatori arrivati nell'ultimo biennio, oltre a due sicurezze assolute come Mandzukic e Marchisio: tra di loro i vari Higuain, Pjanic, Rincon, Cuadrado, Benatia, Alex Sandro, Rugani, Pjaca e Sturaro.

Quando scadono i contratti dei giocatori della Juventus? Ecco la lista completa

