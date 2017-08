Contratti Inter: tutte le scadenze dei giocatori nerazzurri

Handanovic, Icardi, Perisic e compagnia: quando scadono i contratti dei giocatori di casa Inter? Vi sveliamo la lista completa.

Dopo anni di delusioni, l'Inter prova a rinascare sotto l'ennesima guida tecnica: Luciano Spalletti. Quello 2017 non è stato certo un calciomercato scoppiettante come quello del Milan, ma i nerazzurri contano comunque di fare bene nel prossimo campionato.

Questo grazie alla conferma dei big, da Candreva a Icardi, passando per Handanovic e Perisic. Quest'ultimo potrebbe rinnovare dopo essere andato vicinissimo alla cessione e prolungare il contratto in scadenza nel 2020. Relativamente agli attuali accordi, quello più importante da risolvere è quello di Miranda, che di fatto terminerà nel 2018.

Per il resto Ausilio e compagnia non hanno grossi patemi riguardanti le scadenze, ma la dirigenza dell'Inter sta comunque valutando se prolungare ulteriori contratti in scadenza tra il 2019 e il 2010, così da bilindare i protagonisti di Spalletti.

Quando scadono i contratti dei giocatori del Inter? Ecco la lista completa:

