Conte e il futuro: "Col Chelsea parlerò dopo la finale di FA Cup"

Antonio Conte prende tempo sul futuro al Chelsea, poi però si 'tradisce': "L'anno prossimo avremo la Champions e partiremo da campioni in carica...".

Nessun indizio sulla prossima stagione. Antonio Conte prende tempo, resta concentrato sul presente e non azzarda scenari riguardo la permanenza al Chelsea o l'addio per appordare in altri lidi.

In conferenza stampa, ecco il pensiero dell'allenatore salentino: "Ribadisco come abbia ancora 2 anni di contratto, poi come ho sempre detto per me e i calciatori è importante concentrarsi sugli ultimi impegni stagionali".

"Vogliamo vincere la trentesima partita in Premier - sottolinea Conte - aiutare Courtois a vincere il 'Guanto d'Oro' e prepararci al meglio per la finale di FA Cup contro l'Arsenal". Leggi di più Conte 'bacchetta' Costa: "Ha fatto uno spuntino? Poteva offrire!"

Conte, Sarri e Semplici accomunati da Arezzo: tutti silurati

Poi, però, una risposta che sa di 'annuncio': "L'anno prossimo avremo la Champions e inizieremo l'annata da campioni in carica, sarà difficile ma lavorando nel modo giusto riusciremo ad affrontare queste situazioni".

Col Chelsea ci si siederà a tavolino soltanto a 'bocce ferme': "Ognuno di noi avrà tempo per discutere col club - spiega il tecnico italiano - Gli obiettivi in ballo adesso contano più dei singoli. Parlerò del mio futuro dopo la finale? Sì".