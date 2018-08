Consigli Fantacalcio Serie A 2018/2019: chi prendere all'asta

Fantacalcio, tempo di asta: i consigli sui migliori giocatori da prendere, ruolo per ruolo.

L'inizio del campionato di Serie A coincide con il momento più atteso dagli appassionati di fantacalcio: quello dell'asta. In vista della nuova stagione, ecco tutti i consigli per non farvi trovare impreparati. Ruolo per ruolo, le certezze, le sorprese e le possibili occasioni.

CONSIGLI FANTACALCIO: PORTIERI

LE CERTEZZE - Tra i pali la strategia è quella di sempre: il miglior portiere è quello con la miglior difesa davanti a sè. Per questo, nel primo campionato del post-Buffon, la Juventus è sempre la prima scelta, con Szczesny titolare davanti a Perin. Handanovic resta una garanzia, Donnarumma è atteso da un campionato di rilancio rispetto alla passata stagione. Per chi vuole stare tranquillo, anche un'accoppiata tutta romana Olsen-Strakosha dovrebbe garantire un buon rendimento.

LE SORPRESE - Il Napoli ha investito una cifra importante su Meret: si è subito infortunato, ma al rientro la porta degli azzurri sarà sua e ha il potenziale per fare bene. Altro giovane da tenere d'occhio è Lafont, nuovo numero uno della Fiorentina. L'accoppiata Marchetti-Audero (Genoa-Sampdoria) potrebbe costarvi relativamente poco e funzionare discretamente. Infine la suggestione Milinkovic-Savic: calcia le punizioni e alla SPAL potrebbe anche giocare da titolare, ma il ballottaggio con Gomis è serrato. Un'idea da terzo slot.

CONSIGLI FANTACALCIO: DIFENSORI

LE CERTEZZE - Modificatore o no? In caso affermativo, è d'obbligo avere in rosa almeno un paio di difensori di primo piano: da Bonucci-Chiellini a Skriniar-De Vrij, passando per Caldara-Romagnoli, le coppie di centrali delle big rappresentano sempre una soluzione affidabile. Koulibaly e Manolas restano delle garanzie, come anche Acerbi (più a buon mercato). Sulle fasce, i più appetibili sono Cancelo, Kolarov e Florenzi.

LE SORPRESE - La Fiorentina presenta tante opzioni interessanti: Ceccherini è pronto per il salto di qualità, Milenkovic ha impressionato già nel finale dello scorso campionato, Biraghi può crescere ancora e diventare una macchina da assist. La Lazio punta forte su Luiz Felipe, così come la Sampdoria crede nel gigante Colley. A sinistra ci intrigano due generazioni di terzini: Pasqual, veterano dell'Empoli, e Dimarco, promessa scuola Inter in prestito al Parma. Infine non perdete di vista Hateboer e Gosens, le frecce dell'Atalanta: Gasperini regala sempre gioie.

LE OCCASIONI - Alex Sandro è un top assoluto, ma il rendimento altalenante della passata stagione potrebbe frenare la sua valutazione. Discorso simile a Rodriguez, tra l'altro potenziale rigorista nel Milan. Su Conti e Ghoulam, reduci da infortuni seri, pesano i dubbi sulla tenuta fisica: potrebbero diventare dei veri affari. Anche sugli ex Serie A di rientro potrebbe esserci un po' di prudenza nel corso dell'asta: potreste ritrovarvi a pagare Vrsaljko e Criscito una cifra inferiore al loro reale valore. Cerchiate in rosso anche i nomi di Caceres e Albiol, meno reclamizzati rispetto ad altri ma sempre utili in una difesa di livello.

CONSIGLI FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI

LE CERTEZZE - Idealmente ogni fantasquadra ha bisogno di un gioiello a centrocampo, in grado di garantire rendimento elevato, goal e assist. Quest'anno ci si attende un campionato da fenomeno a tempo pieno - e non part time - da Douglas Costa: vale una grande spesa. Milinkovic-Savic e Luis Alberto, salvo sorprese, si ripeteranno sui livelli eccelsi della passata stagione, mentre ci si aspetta un ritorno al top da parte di Nainggolan, pezzo pregiato del centrocampo dell'Inter insieme a Perisic. Pastore, anche da mezzala, può regalare grandi soddisfazioni, mentre da Chiesa ci si aspetta l'annata della definitiva consacrazione.

LE SORPRESE - Signore e signori, Boateng: listato centroampista ma possibile centravanti del Sassuolo. Per il resto, partiamo dalle vecchie conoscenze. Dzemaili vede ancora discretamente la porta, da Barak, Praet e Barella (anche rigorista) ci aspettiamo grandi cose. Ciciretti può fare con il Parma quel che non gli è riuscito a Benevento, mentre Pasalic ha le caratteristiche per diventare un Cristante-bis alla corte di Gasperini. Poi i nuovi: a Napoli con Fabian sono convinti di aver messo le mani su un campione, l'Empoli esibisce in vetrina Krunic e Zajc, Stulac - regista del Parma - ha un gran destro dalla distanza.

LE OCCASIONI - Per Ilicic è sempre la stessa storia: non è titolare fisso, ma giocherà tanto e regalerà bonus su bonus. Calhanoglu non lo pagherete come un top ma è un altro giocatore rispetto ad un anno fa, un po' come Veretout, tiratore designato in casa Fiorentina. Kessie ha perso l'aura magica che aveva dodici mesi fa ma vale ancora la pena investire su di lui, mentre la squalifica di Joao Pedro (destinato a rientrare a metà settembre) potrebbe farvi risparmiare qualche credito. Infine occhio ai reparti affollati: da Verdi a Perotti, da Cristante a Bernardeschi, potreste strappare a cifre ragionevoli giocatori dal buon minutaggio, con bonus a corredo.

CONSIGLI FANTACALCIO: ATTACCANTI

LE CERTEZZE - Lo state aspettando tutti, forse da anni: il momento in cui sarà chiamato Cristiano Ronaldo. Presumibilmente sarà il più pagato nella stragrande maggioranza delle leghe, per lui si sborseranno cifre stellari, è garanzia di goal ma non necessariamente vi porterà al trionfo finale. Potrebbe avere senso puntare su un altro top in attacco, magari risparmiando qualcosa: da Icardi a Higuain, da Immobile a Dzeko, fino allo stesso Dybala (compagno del portoghese) tutti viaggeranno su medie realizzative molto alte. La chiave sarà spuntare il miglior rapporto qualità/prezzo.

LE SORPRESE - Attenzione a Lautaro Martinez: l'Inter l'ha fortemente voluto e lui ha risposto subito con un grande precampionato. Ha colpi da campione, feeling con la porta, può conquistarsi una maglia da titolare nel giro di qualche mese. Tra i nuovi arrivi, nel caos dell'attacco della Roma occhio a Kluivert, altro talento purissimo. Per il resto conviene spostarsi in provincia: Piatek ha impressionato nelle amichevoli del Genoa, Kownacki e Stepinski troveranno più spazio dell'anno scorso, tra Caputo e La Gumina uno dell'Empoli potrebbe arrivare in doppia cifra.

LE OCCASIONI - Il Napoli orfano di Sarri avrà nuove gerarchie: Milik e Mertens potrebbero andar via a cifre molto contenute. Belotti arriva da una stagione difficile e si può strappare ad un prezzo d'occasione, un po' come Berardi. Zapata e Simeone hanno fatto bene nello scorso campionato e sono tra le migliori opzioni di seconda fascia: con un pizzico di fortuna, potreste portarveli a casa senza svenarvi. Tra i bomber di provincia, Falcinelli e Lasagna non sono particolarmente reclamizzasti ma partono in una situazione di serena titolarità e potrebbero tornare utili per completare il reparto. Per chiudere, Schick: ha Dzeko davanti nelle gerarchie, ma è entrato subito in condizione e scalpita per ritagliarsi il suo spazio. Potrebbe valere una scommessa.