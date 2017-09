Conferme, rinnovi e ritocchi: Napoli, i perchè di un mercato 'chirurgico'

Il Napoli chiude con appena due innesti (più la sorpresa Inglese) la sua campagna acquisti. Una scelta strategica.

Il giorno dopo la fine del calciomercato, chiuso con l'acquisto di Inglese (rimasto in prestito al Chievo) che ha fatto seguito a quelli di Ounas e Mario Rui, a Napoli il domandone è uno e uno soltanto: perchè si è comprato così poco? Quella seguita nel corso dell'estate è una strategia che nasce da una serie di valutazioni fatte dal club, tra ciò che è stato e quel che sarà.

COMPETITIVI - In primis la ragione più scontata: per il Napoli l'organico era completo così, con gli innesti di Mario Rui e Ounas. Tant'è che nell'ultimo giorno, anzichè restare a guardare, si è preferito fare un investimento a lungo termine (Inglese) piuttosto che per l'immediato.

GRUPPO - Sin dal primo momento l'idea è stata quella di ripartire dallo stesso gruppo, senza cessioni eccellenti. Anche attraverso sforzi importanti per rinnovi delicati (Mertens, Insigne, presto Ghoulam). Nel momento in cui si confermano in blocco 22-23 giocatori viene a mancare materialmente lo spazio in lista per nuovi innesti.

TOP PLAYER - Come disse anche Sarri, questa era una squadra difficilmente migliorabile. Non in senso assoluto - ci mancherebbe - ma per quelle che sono le possibilità di spesa del Napoli. Per alzare il livello dei titolari sarebbero serviti uno-due top player, profili che restano ancora fuori dalla portata del club.

POTENZIALE - C'è la forte convinzione di poter raccogliere ancora tanto dalla semina della scorsa estate. Il Napoli si aspetta una crescita importante da Zielinski, Rog e Diawara. Lo stesso Milik di fatto è alla sua prima vera stagione in azzurro, per non parlare di Maksimovic. Tutto potenziale ancora da sfruttare nelle idee della società.

FUTURO - La prossima potrebbe essere un'estate di profondi cambiamenti per il Napoli. Perchè qualche interprete di questo ciclo potrebbe arrivare al capolinea, perchè la clausola nel contratto di Sarri - ad oggi - non mette il Napoli al riparo da un ipotetico ribaltone anche in panchina. In ogni caso ci sarà da spendere. E dopo quest'estate lo si potrà fare con una certa libertà.