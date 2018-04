La Svezia conferma: “Ibrahimovic non giocherà il Mondiale”

Zlatan Ibrahimovic non ha cambiato idea sulla decisione di lasciare la Nazionale, il comunicato della Federazione svedese: "Non giocherà il Mondiale".

Zlatan Ibrahimovic non giocherà la prossima Coppa del Mondo in Russia: ora è ufficiale, il fuoriclasse dei Los Angeles Galaxy non volerà in Russia questa estate con la maglia della Svezia, la conferma arriva direttamente dalla federazione.

Questo il comunicato della Svezia dopo le tante dichiarazioni circolate in questi giorni: "Zlatan Ibrahimovic non ha cambiato la sua decisione. Il più grande giocatore della Svezia non giocherà la prossima Coppa del Mondo".

Il direttore sportivo della Federcalcio svedese Lars Richt è entrato nel dettaglio della questione: "Ibrahimovic ha precedentemente rifiutato di giocare in nazionale. Ho parlato con Zlatan martedì e ha annunciato che non ha cambiato idea".

Ibrahimovic aveva dato il suo addio alla Svezia dopo gli Europei del 2016, ma dopo il suo trasferimento in MLS aveva più volte dichiarato di voler partecipare al prestigioso torneo in Russia. Dichiarazioni che, evidentemente, non trovano fondamento nel comunicato definitivo della federazione e nella decisione finale dello stesso ex Milan.