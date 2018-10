Come giocherà il Genoa di Juric: modulo e probabili titolari

Di nuovo al Genoa, Ivan Juric proseguirà sul solco della difesa a tre, suo caposaldo dai tempi di Gasperini. Intoccabile il bomber Piatek.

Se certi amori ogni tanto ritornano, quello tra Ivan Juric e il Genoa sembra essere a prova di bomba: nemmeno due esoneri in pochi mesi ne hanno scalfito la consistenza, tanto da convincere il patron Preziosi a puntare nuovamente sull'ex centrocampista croato al posto di Davide Ballardini.

Due figure della panchina diverse tra loro per età ed esperienze nella massima serie, mentre non si può dire altrettanto delle rispettive concezioni calcistiche, in fondo simili l'una all'altra. Per cui è abbastanza facile capire come potrà giocare il Genoa di Juric, che dovrebbe essere fondato su un sistema di gioco simile se non uguale a quello utilizzato dal precedessore.

Il caposaldo della carriera da allenatore di Juric è uno solo: la difesa a tre. Gasperiniano doc, il croato l'ha conosciuta e vissuta quando militava alle dipendenze dell'attuale tecnico dell'Atalanta, prima al Crotone e poi proprio al Genoa, con soddisfazioni tangibili soprattutto in Liguria: su tutte la promozione in A del 2007, che riportava il Grifone nella massima serie dopo la bellezza di 12 anni.

3-4-3, dunque, proprio come il primo Gasperini. Il modulo base dello Juric allenatore è questo, declinato in un 3-4-2-1 o, più raramente, in un 3-4-1-2 o 3-5-2: lo ha utilizzato sia al Crotone, trascinato in A per la prima volta nella propria storia, che nei due spezzoni al Genoa (giugno 2016-febbraio 2017, poi aprile 2017-novembre 2017), pur con qualche variazione nella sua interpretazione.

Variazioni dovute in particolar modo all'interscambiabilità dei calciatori presenti nella rosa di quel Genoa, capaci di giostrare in più ruoli e in più posizioni. Per cui capitava di trovare un Lazovic esterno di centrocampo oppure del tridente, un Laxalt qualche metro più indietro o più avanti e addirittura un Luca Rigoni, che per tutta la carriera ha sgobbato in mezzo al campo, avanzato sulla trequarti oppure da esterno offensivo mascherato.

Difficile, per non dire impossibile, assistere dunque a rivoluzioni tattiche da parte di Juric. Il nuovo allenatore del Genoa proseguirà sulla scia intrapresa dal predecessore Ballardini, pure lui adepto della difesa a tre, anche in questo caso con qualche possibile variazione tra una domenica e l'altra e - perché no? - anche all'interno della stessa gara.

Intoccabile, ovviamente, il troneggiante capocannoniere Piatek: attorno a lui ruoterà il nuovo Genoa di Juric, che nella sua prima esperienza rossoblù poteva contare su un altro pezzo da novanta come Giovanni Simeone. Da bomber a bomber. Nei piedi e nella testa del polacco è riposta grande parte delle speranze di tranquillità del Genoa.

Kouamé e Pandev sembrano i favoriti per affiancare Piatek, con Medeiros, Favilli e Lapadula in seconda e terza fila. Anche se non è escluso un 'Rigoni bis', ovvero l'utilizzo in chiave offensiva di un centrocampista per garantire maggiore equilibrio alla squadra. L'obiettivo, quantomeno, è quello di non peggiorare il rendimento di Ballardini.