Clausola e 'grana' Conte: il Chelsea molla Sarri, duello Blanc-Jokanovic

I problemi contrattuali legati a Sarri spingono il Chelsea al 'piano B': occhi su Slavisa Jokanovic del Fulham e su Laurent Blanc.

Cambio di rotta in casa Chelsea per quanto riguarda il capitolo allenatore: si raffredda la pista che porta a Maurizio Sarri a causa dei noti problemi legati alla clausola sul contratto del tecnico toscano, i Blues pensano al 'piano B'.

I Blues speravano che la dirigenza azzurra allentasse la presa sulla clausola di 8 milioni, ma il patron De Laurentiis non ha fatto passi indietro: ostacoli contrattuali che hanno scoraggiato i londinesi dopo i continui contatti degli ultimi mesi.

Il Chelsea dovrebbe pagare anche la buonuscita di Antonio Conte e non sembra quindi disposto a pagare la clausola di Sarri. Secondo quanto appreso da Goal il club inglese ha orientato le proprie attenzioni su Slavisa Jokanovic , fresco di promozione in Premier League sulla panchina del Fulham ed ex giocatore Blues.

Quello del croato non è però l'unico nome in ballo per la prestigiosa panchina di Abramovich: secondo 'Sky Sports uk' sarebbe caldo anche il profilo di Laurent Blanc, già abituato a gestire nomi di alto livello dopo l'esperienza al PSG. L'allenatore francese darà dunque vita ad un testa a testa che solo dopo l'esonero di Conte troverà il suo epilogo con l'annuncio ufficiale.