Classifica ingaggi Serie A: Juve nettamente "al comando", segue il Milan

È la Juventus la squadra regina dei monte ingaggi di Serie A: bianconeri a quota 219 milioni lordi, poi Milan (140) e Inter (116).

Un instant team per vincere subito la Champions League che a Torino manca da 22 anni, troppi per un club come la Juventus, dalle grandi ambizioni europee: per raggiungere tale obiettivo, i bianconeri hanno dovuto compiere un ulteriore step in avanti dal punto di vista economico, scavando un abisso con le dirette inseguitrici.

L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha innalzato il tasso tecnico ma anche il monte ingaggi, cresciuto ulteriormente con i 31 milioni netti all'anno percepiti dal portoghese: come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', ora il computo è arrivato a quota 219 milioni lordi.

Juventus 219* Milan 140 Inter 116 Roma 100 Napoli 94 Lazio 66 Torino 43 Fiorentina 37 Sampdoria 36 Bologna 34 Sassuolo 30 Cagliari 29 Genoa 29 Atalanta 27 Udinese 26 Parma 23 Frosinone 22 Chievo 21 SPAL 21 Empoli 16

*milioni lordi

Ben 79 i milioni di differenza con il Milan secondo, reduce dall'acquisto di Gonzalo Higuain, pagato quasi dieci milioni ogni stagione. Chiude il podio l'Inter a quota 116, un gradino più in su rispetto alla Roma (100). Leggermente più dietro il Napoli con 94 milioni.

Dopo gli azzurri c'è la Lazio con 66, per arrivare via via all'Atalanta, addirittura quattordicesima con soli 27 milioni: un punto a favore dei bergamaschi, capaci di raggiungere anche il palcoscenico continentale dell'Europa League lo scorso anno nonostante una spesa molto più limitata rispetto alle dirette concorrenti.

La squadra che ogni anno spende di meno per gli stipendi dei suoi tesserati è il neopromosso Empoli (16 milioni), sopravanzato dal Chievo e SPAL (entrambe a 21). Leggermente più in su le altre due squadre arrivate dalla Serie B (Frosinone a quota 22 e Parma a 23).