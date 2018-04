Chievo, Sorrentino assicura: "Non penso al ritiro"

19:09 Condividi Chiudi

Il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, nonostante i 39 anni, vuole continuare a giocare: "Per adesso non penso a ritirarmi".

Nonostante abbia compiuto 39 anni lo scorso 28 marzo, il portiere del Chievo Stefano Sorrentino, fra i veterani della Serie A, non pensa per ora ad appendere i guanti al chiodo.

L'estremo difensore di Cava de' Tirreni ha parlato del suo futuro al magazine 'Mondo Chievo', rivelando di avere ancora tanta voglia di giocare.

"Non sono un Highlander. - ha dichiarato Sorrentino - Ho cura di me stesso fin nei minimi particolari. Finché fisico e testa me lo permetteranno sarò contento di fare la mia parte fra i pali".

"Devo ringraziare il Chievo - ha aggiunto - se posso ancora giocare ad alti livelli, ai compagni e allo staff tecnico. Per adesso non penso a ritirarmi".

Sorrentino conta 325 presenze in Serie A, e in questa stagione con il club gialloblù è sceso in campo in tutte le partite finora giocate dalla squadra di Maran (31), parando 3 degli ultimi 4 rigori affrontati.