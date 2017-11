Chiellini su Napoli-Juventus: "Ci sarò, troppi errori in difesa. -7? Duro da digerire"

Chiellini: "Andare a -7 dal Napoli sarebbe dura da digerire. Venerdì ci sarò. Troppe amnesie dietro, è con la miglior difesa che si vince".

Duro e rude in campo. Dal cuore d'oro fuori. Le opere di beneficienza di Giorgio Chiellini ormai non fanno più notizia. Sempre all'insegna della solidarietà, in qualità di testimonial, il centrale juventino ha festeggiato a Torino il compleanno di "Insuperabili Shop", lo store ufficiale del network di scuole calcio per ragazzi (e non solo) con disabilità fisiche e cognitive: "Sono qua con tanti ragazzi speciali - afferma il difensore bianconero - cinque anni fa è partito questo progetto e oggi facciamo l'inaugurazione di un negozio di abbigliamento e di articoli destinati ad aiutare l'associazione. Inoltre, abbiamo lanciato una campagna vendita di alcuni quadri fatti da un'artista molto importante in cui ritrae tutti i testimonial".

Occhi puntati, ovviamente, anche verso Napoli-Juventus: "Sto bene e ci sarò. Venerdì sarà un match importante e tutti ne siamo consapevoli. Sono sicuro che faremo una grande partita, con grande rispetto verso il nostro avversario che sta disputando un campionato eccezionale. Ma non li temiamo. Abbiamo tanta voglia di dimostrare che vogliamo esserci ancora noi quest'anno in cima a maggio. Chi toglierei agli azzurri? Insigne".

Occhi puntati sulle condizioni di Gonzalo Higuain: "Si è operato e sta meglio. Questo è sicuro. Poi, ovviamente, sono situazioni complicate e complesse. Sicuramente farà di tutto per esserci, perché è una gara a cui tiene in modo particolare".

Obiettivi a breve e lungo termine: "Dobbiamo arrivare a fine stagione con la miglior difesa. Perché nel 90 per cento dei casi, avere il pacchetto arretrato più forte, significa scudetto. Abbiamo conseguito un po' troppe amnesie, sfociate in numerosi goal nella nostra porta. Uscire dal San Paolo con zero reti subite sarebbe una prova di forza molto importante. Anche, forse, l'esame più difficile per tutte le squadre di serie A".

Chiellini, anello forte della retroguardia juventina, prosegue nella sua analisi: "Abbiamo perso un po' gli equilibri come squadra, tralasciando diversi aspetti. In questa annata, indubbiamente, siamo più a trazione anteriore. Bisogna perfezionare i meccanismi, ed è chiaro che non abbiamo grandi margini di errore. Qualche punto qua e là, infatti, lo abbiamo già regalato".

Sfida nella sfida: Chiellini contro Koulibaly: "Credo che nel campionato italiano ci siano molti difensori forti. Lui, indubbiamente, da quando è arrivato nel nostro Paese è migliorato esponenzialmente. Il lavoro che ha fatto prima con Benitez e poi con Sarri lo ha completato e, inoltre, abbina una grande fisicità ad un'ottima fase di palleggio. Il Napoli se lo terrà stretto, perché è un ottimo giocatore".

L'Olympiacos, invece, non è ancora un pensiero vicino: "No, sinceramente in questo momento stiamo pensando solamente al Napoli". A tal proposito, domanda scontata. E se in terra campana arrivasse una sconfitta? Chiellini non si scompone: "Avremmo comunque la possibilità di recuperare, ma noi pensiamo ad accorciare la distanza già nell'immediato, ragionando di partita in partita. Il campionato non finirà venerdì in nessun caso".

Questa la mia miglior stagione sotto la Mole? "Con il passare degli anni forse non ho più l'esplosività di un tempo, però compenso con l'esperienza".

Infine, chiusura dedicata alle dichiarazioni di Dani Alves: "È un giocatore che ha sempre bisogno di nuovi stimoli, lo rispettiamo molto per quello che ha fatto da noi".