Chiellini partecipa a Common Goal: donerà l'1% del suo stipendio

Giorgio Chiellini lancia un bel messaggio e partecipa al progetto avviato da Juan Mata, chiamato Common Goal. Donerà parte del suo stipendio.

Più di un mese fa vi abbiamo raccontato, sul nascere, del nuovo progetto chiamato Common Goal, un'associazione benefica che vuole sensibilizzare soprattutto il mondo dello sport verso le persone che hanno meno fortuna.

Oggi arriva un nuovo membro a far parte dell'associazione, dopo Juan Mata, Mats Hummels, Megan Rapinoe e Alex Morgan. Stiamo parlando di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus donerà almeno 1% del proprio stipendio a sostegno di organizzazioni benefiche legate al calcio operanti in tutto il mondo. Chiellini è il primo italiano ad entrare a far parte dell’iniziativa e il quinto calciatore al mondo.

Chiellini ha dichiarato: "Sostenendo l’attività di Common Goal spero di riuscire ad incoraggiare i calciatori più giovani ad avere maggiore consapevolezza della loro responsabilità sociale. Da calciatori, tutti noi ci troviamo in una posizione privilegiata rispetto a molte altre persone. Credo sia importante tenerlo sempre a mente e cercare di aiutare chi è meno fortunato di noi quando ne abbiamo l’opportunità".

Ed infine arrivano anche le parole del fondatore di Common Goal, Jürgen Griesbeck: "Giorgio è un vero leader, dentro e fuori dal campo, e sono davvero felice di dargli il benvenuto nella squadra di Common Goal. Con un modello come lui, sono certo che molti altri giovani calciatori seguiranno l’esempio".