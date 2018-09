Chiellini giura amore all'Italia: "La Nazionale non si può lasciare"

Chiellini sul perchè ha continuato in azzurro: "Trascinato dall'entusiasmo. Spero di aiutare i giovani, le 100 presenze non sono una priorità".

Insieme a Roberto Mancini, in conferenza stampa da Bologna è intervenuto anche Giorgio Chiellini . Il difensore della Juventus, nuovo capitano dell' Italia , è tra i leader del corso azzurro post-Ventura.

Si parte con un pensiero sul ritorno di Bonucci alla Juve: "Sono contento perchè è un amico, ci ho condiviso tanti anni insieme e rigiocarci ogni giorno fa piacere. Spero che sia sempre così finchè giocherò io".

Chiellini poi si mette al servizio dei compagni: "Mi sento uno dei capitani, ci sono De Rossi o un Buffon che è ancora in attività... Spero di aiutare in campo e fuori i giovani, facendogli capire cosa ci vuole per giocare con continuità su certi palcoscenici grazie alla mia esperienza. Il talento c'è, bisogna crescere il più in fretta possibile".

In casa azzurra, dopo il flop con la Svezia, ora regna ottimismo: "Non ci guardiamo indietro, c'è entusiasmo enorme e ciò mi ha trascinato. Mi sono confrontato con persone care, amici come Buffon e Bonucci. La Nazionale non è una cosa che si può lasciare, spero di essere utile il più a lungo possibile senza essere mai un problema per il gruppo. Darò tutto me stesso con gioia".

"Non mi sono mai posto limiti, sono contento che il mister mi abbia chiamato. Se ad ottobre meriteranno altri al posto mio sarò lo stesso sereno - assicura il centrale - Vivo alla giornata, le 100 presenze sono un pensiero ma non una priorità. Se sono qui è perchè ci tengo alla maglia azzurra".