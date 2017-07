Chiellini rassicura la Juventus: "Bonucci non sposta gli equilibri"

06:10 Condividi Chiudi

Chiellini saluta senza troppi rimpianti Bonucci e 'normalizza' Dybala: "Non è ancora al livello di Neymar. Bentancur? Deve mettere qualche chilo".

Giorgio Chiellini non fa drammi e dopo la sconfitta maturata al debutto nell'International Champions Cup contro il Barcellona tranquillizza il mondo Juventus, scosso nelle scorse settimane soprattutto dall'addio di Leonardo Bonucci.

"Non me l’aspettavo e sopratutto non mi aspettavo la destinazione. Perdiamo sicuramente in qualità, ma andremo a migliorare guadagneremo in fisicità e in marcatura. Io ho ancora molta più fame di lui, altrimenti sarei rimasto in vacanza...

Non sono preoccupato, non credo che tecnicamente Bonucci sia una perdita che sposta gli equilibri, semmai più a livello umano. Da questo punto di vista Leo mi mancherà tanto", spiega infatti Chiellini a 'Tuttosport'.

Il difensore quindi nega possibili problemi nell'uscita palla al piede senza Bonucci: "Ora è arrivato anche Federico (Bernardeschi), cominciamo ad avere tante alternative e Allegri avrà solo l’imbarazzo della scelta. Con quegli uomini in campo riesci a uscire palla al piede molto più facilmente".

Chiellini poi analizza la partita contro il Barcellona e in particolare si sofferma sul paragone Neymar-Dybala: "Neymar è un giocatore che sposta gli equilibri. Sarà il prossimo Pallone d’Oro per molti anni, quando abdicheranno quei due mostri sacri di Messi e Cristiano Ronaldo. Con tutto il rispetto e con la grande stima che ho per lui, Dybala non vale ancora Neymar".

Infine quando gli si chiede un parare sull'ultimo arrivato Bentancur il difensore bianconero ammette: " Ero curioso di vedere dal vivo un ragazzo così giovane che giocava titolare nel Boca Juniors.

L'articolo prosegue qui sotto

E’ un ragazzo di prospettiva, ma deve mettere su un po’ di forza e qualche chilo per giocare a livelli importanti in Italia e in Europa. Diventerà uno dei protagonisti di questo gruppo nei prossimi anni".