Chi è Machach, talento e... testate: uno 'Zizou' per il Napoli

Di nome fa Zinedine, ma di fatto è un talento da sgrezzare: classe '96, Machach è la scommessa del Napoli a costo zero.

NOME: ZINEDINE MACHACH

DATA DI NASCITA: 5 GENNAIO 1996

RUOLO: CENTROCAMPISTA

NAZIONALITA: FRANCIA

SQUADRA: NAPOLI

NEL NOME DI ZIZOU

E' nato a Marsiglia, ha origine algerine e si chiama Zinedine. No, non stiamo parlando di Zidane ma di Machach, talentuoso centrocampista classe '96 sul quale il Napoli ha deciso di scommettere a costo zero, acquistandolo ufficialmente a gennaio.

"Mio fratello era un appassionato di calcio e io sono nato nel 1996, quando il giovane Zidane giocava nel Bordeaux. Lui ha chiesto a mia madre di darmi questo nome, si trattava di una scommessa sicura", ha raccontato recentemente Machach, che come Zidane ha iniziato giovanissimo nel Cannes prima di trasferirsi al Marsiglia.

Gli addetti ai lavori parlano sin da subito benissimo di lui, tuttavia il grande talento di Machach fatica ad emergere del tutto e va a scontrarsi con i suoi problemi comportamentali. Rimbalzato tra Tolosa e Marsiglia negli ultimi anni, sembrava avesse trovato la sua dimensione al Velodrome nella scorsa stagione, ma l'arrivo di Garcia è coinciso con la sua esclusione dalla prima squadra.

Tornato nuovamente al Tolosa in questa stagione, ha iniziato col botto segnando uno splendido goal al Monaco nella gara inaugurale della Ligue 1. Il tecnico Dupraz era pronto a dargli fiducia, ma è stato ancora una volta il suo carattere a frenarlo e portarlo addirittura alla risoluzione del contratto.

COLPI DA FENOMENO

Ovviamente non si possono fare paragoni con Zidane in tal senso, tuttavia Machach i colpi ce li ha eccome e lo ha spesso dimostrato. Tecnico e forte fisicamente, può giocare praticamente in ogni zona del campo e sfruttare la sue qualità palla al piede. Possiede una grande visione di gioco, per questo motivo rende al massimo quando viene schierato playmaker o trequartista.

All'apparenza non sembra molto dinamico o veloce, ma quando parte in progressione è davvero difficile da contrastare. Deve ancora trovare una vera identità di gioco, anche se le sue caratteristiche gli permettono di essere plasmato e adattato a giocare in diverse posizioni. Può migliorare ancora molto anche nel gioco offensivo, visto che possiede un destro davvero niente male, specie dalla lunga distanza.

E COLPI DI... TESTA

Dicevamo del suo carattere, difficile da gestire. Machach è quello che viene solitamente etichettato come 'bad boy', ma il suo è più che altro un problema di maturità. Vorrebbe spaccare il mondo e invece il più delle volte finisce per spaccare tutto e rovinare quello di buono fatto in precedenza.

Come successo al Tolosa, quando dopo un inizio assai promettente è finito a litigare con l'allenatore delle riserve. Si parla addirittura di una testata (questa sì, in stile Zidane) dopo un alterco scaturito per il mancato inserimento di Machach nella lista dei rigoristi in un match contro l'Alles.

Alla fine questo 'colpo di testa', in tutti i sensi, gli è costato il licenziamento da parte del Tolosa che su queste cose non transige. Nonostante tutto il Napoli ha deciso di scommettere su di lui, anche perché a costo zero ci si può solo guadagnare da uno come Machach.