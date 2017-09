Che attacco per il Napoli: nessuno segna di più in Europa

Tra i primi cinque campionati per il Ranking UEFA, il Napoli è primo per goal fatti in queste prime giornate: una media di 3.75 goal a partita.

Il Napoli, insieme a Juventus ed Inter, guida il campionato a punteggio pieno. Frutto delle roboanti vittorie contro Verona, Atalanta, Bologna e Benevento. Avversari non irresistibili è vero, ma la squadra di Maurizio Sarri ha messo in mostra la sua arma più pericolosa: l'attacco.

Come l'anno scorso, infatti, il Napoli non riesce a smettere di segnare. Non esistono vittorie con un goal di scarto per Maurizio Sarri o risicati 1-0: gli azzurri hanno fino ad ora sfoderato tutta la loro potenza offensiva in ogni gara, guidati dal solito attacco delle meraviglie Mertens-Insigne-Callejon.

Dopo la vittoria tennistica contro il Benevento, il Napoli può vantare un record niente male, anche se siamo soltanto in avvio di stagione. La squadra di Sarri è quella che ha segnato di più in Europa, tra i maggiori cinque campionati per il Ranking UEFA, con una media-goal da paura.

Il Napoli è riuscito a mettersi alle spalle squadre come Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City e United. Adesso bisognerà testare questa potenza di fuoco anche in sfide molto più probanti, con tutto il rispetto per le squadre sopra citate. Ma la strada è sicuramente quella giusta per ambire a grandi successi.